Суд Дубая приговорил пакистанца за изнасилование белоруски

Напомним, по версии обвинения, 29-летний мужчина сначала привез 32-летнюю белоруску в ночной клуб, а затем после проведенного там вечера отвозил ее домой.





В машине возникла ссора: пакистанцу не понравилось, что спутница танцевала с другими. В результате он отвез ее в пустынное место, где угрозами и ударом в лицо принудил к половому акту.





После этого отказывался выпустить женщину из автомобиля. И сделал это лишь когда та пригрозила выпрыгнуть из машины на ходу.





Позднее сообщалось, что белоруска отказалась от своих первоначальных обвинительных показаний, пояснив, что знает английский не в совершенстве, а опрашивали ее без переводчика. Правда, перед эти насильнику пришлось на ней жениться.



