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Суд Дубая приговорил пакистанца за изнасилование белоруски

26.10.2018 09:16 — Разное | Партизан  
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Суд Дубая приговорил пакистанца, обвинявшегося в похищении и изнасиловании белоруски в феврале этого года, к шести месяцам тюрьмы и дальнейшей депортации. Об этом информирует издание Gulf News.

Напомним, по версии обвинения, 29-летний мужчина сначала привез 32-летнюю белоруску в ночной клуб, а затем после проведенного там вечера отвозил ее домой.

В машине возникла ссора: пакистанцу не понравилось, что спутница танцевала с другими. В результате он отвез ее в пустынное место, где угрозами и ударом в лицо принудил к половому акту.

После этого отказывался выпустить женщину из автомобиля. И сделал это лишь когда та пригрозила выпрыгнуть из машины на ходу.

Позднее сообщалось, что белоруска отказалась от своих первоначальных обвинительных показаний, пояснив, что знает английский не в совершенстве, а опрашивали ее без переводчика. Правда, перед эти насильнику пришлось на ней жениться.

 
 
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Суд Дубая приговорил пакистанца, обвинявшегося в похищении и изнасиловании белоруски в феврале этого года, к шести месяцам тюрьмы и дальнейшей депортации. Об этом...
 
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