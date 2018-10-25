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Ежедневный обзор: 26.10.2018
26.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):
13:30 RUB Решение по процентной ставке (окт)
Предыдущий выход данного показателя сопровождался значительным расширением волатильности.
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Ежедневный обзор 26.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3): 13:30 RUB Решение по процентной ставке (окт) Прогнозное значение: 7,50% Предыдущее...
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