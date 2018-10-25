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Ежедневный обзор: 26.10.2018

26.10.2018 09:44 — Разное | Myfin  
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Ежедневный обзор: 26.10.2018
Ежедневный обзор

26.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3): 

13:30 RUB Решение по процентной ставке (окт)

Прогнозное значение: 7,50% 
Предыдущее значение: 7,50%

Центральный банк опубликуют решения по краткосрочным процентным ставкам. Процентная ставка является важнейшим инструментом денежно-кредитной политики и оказывает значительное влияние на большинство финансовых рынков. Характер связи показателя с курсом национальной валюты прямой. 
Подробнее с информацией о трактовании и торговле на данной новости Вы можете ознакомиться на нашем сайте: https://mtbankfx.mtbank.by/faq/makroekonomicheskie_pokazateli_procentnaya_stavka/

Предыдущий выход данного показателя сопровождался значительным расширением волатильности. 

15:30 USD ВВП (кв/кв) (3 кв.) 

Прогнозное значение: 3,3% 
Предыдущее значение:4,2% 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - основной показатель эффективности экономики. Динамика ВВП показывает, на какой стадии экономического цикла находится экономика. Ускорение темпов роста ВВП является положительным для национальной экономики, замедление – отрицательным.Новость может быть волатильна в случае выхода данных, сильно отличающихся от предварительных 

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался значительным расширением волатильности. 

Так же сегодня рынки ожидает следующая риторика: 

17:00 EUR Выступление главы ЕЦБ Драги 
17:15 EUR Выступление члена ЕЦБ Кере

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Ежедневный обзор 26.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):  13:30 RUB Решение по процентной ставке (окт) Прогнозное значение: 7,50%  Предыдущее...
 
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