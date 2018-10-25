

Ежедневный обзор

26.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):

13:30 RUB Решение по процентной ставке (окт)



Прогнозное значение: 7,50%

Предыдущее значение: 7,50%



Центральный банк опубликуют решения по краткосрочным процентным ставкам. Процентная ставка является важнейшим инструментом денежно-кредитной политики и оказывает значительное влияние на большинство финансовых рынков. Характер связи показателя с курсом национальной валюты прямой.

Подробнее с информацией о трактовании и торговле на данной новости Вы можете ознакомиться на нашем сайте: https://mtbankfx.mtbank.by/faq/makroekonomicheskie_pokazateli_procentnaya_stavka/

Предыдущий выход данного показателя сопровождался значительным расширением волатильности.



15:30 USD ВВП (кв/кв) (3 кв.)



Прогнозное значение: 3,3%

Предыдущее значение:4,2%



Валовой внутренний продукт (ВВП) - основной показатель эффективности экономики. Динамика ВВП показывает, на какой стадии экономического цикла находится экономика. Ускорение темпов роста ВВП является положительным для национальной экономики, замедление – отрицательным.Новость может быть волатильна в случае выхода данных, сильно отличающихся от предварительных



Предыдущий выход данного показателя не сопровождался значительным расширением волатильности.



Так же сегодня рынки ожидает следующая риторика:



17:00 EUR Выступление главы ЕЦБ Драги

17:15 EUR Выступление члена ЕЦБ Кере