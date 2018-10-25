«Я никогда не считала себя привлекательной. Поэтому не понимала, как могу понравиться мужчине», — говорит девушка плюс сайз Рэйн Лангас.

Из-за навязанных канонов красоты фэшн-блогер Рэйн Лангас долгие годы страдала из-за низкой самооценки. Они считала, что худым и подтянутым девушкам с большим бюстом легче понравиться мужчинам.

— Десять лет назад глянцевые журналы транслировали только один типаж красоты. На страницах модных изданий не было моделей плюс сайз и девушек с разными пропорциями, — приводит слова Рэйн Shape . — Из-за этого я росла неуверенной в себе и не могла понять, почему мой парень Бен обратил на меня внимание?

Бойфренд американки всю жизнь занимался спортом, играл в теннис и даже работал помощником тренера. Рядом с парнем-атлетом Рэйн комплексовала из-за своей фигуры.

— Через год после начала отношений я решилась задать Бену вопрос: как он смог в меня влюбиться? Бен ответил очень просто: «Во-первых, твое тело выглядит привлекательно. А во-вторых, за телом стоит личность».

Девушка признается, что ей понадобилось много времени, прежде чем принять себя и осознать простую истину: люди не должны быть клонами.

— Самое главное — вести здоровый образ жизни. Я регулярно тренируюсь и слежу за питание. И чувствую себя хорошо, а внешность может быть разной.