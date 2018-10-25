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На старт белорусских продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max никто не пришел

26.10.2018 10:41 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Беларуси стартовали официальные продажи новых флагманских смартфонов компании Apple — iPhone Xs и iPhone Xs Max (наш полный обзор). Мы пришла к открытию салонов продаж, чтобы посмотреть, насколько новинки интересны минчанам.

Напомним: iPhone Xs в Беларуси оценили в 3499, 3999 и 4699 рублей соответственно за модели на 64, 256 и 512 ГБ. Увеличенный iPhone Xs Max оценивается в 3799, 4299 и 4999 рублей за модификации с таким же объемом постоянной памяти. Это дорого даже по мировым меркам.

В 9 утра у головного офиса velcom на Интернациональной почти никого не было. По словам представителей магазина, первые покупатели, скорее всего, придут забирать новинки по предзаказу. Но за полчаса с открытия салона за iPhone Xs и iPhone Xs Max никто так и не пришел




Магазин i-Store на Ленина открылся в 10 утра. Там за 25 минут с этого момента покупателей iPhone Xs не оказалось. В магазине нам сообщили, что ожидают поток покупателей только к концу рабочего дня.




Магазин i-Store в Galleria Minsk тоже пуст, в нем нет никого, кроме персонала. По словам сотрудников, с начала работы магазина покупателей пока не было.



Обычно старт продаж iPhone — событие для поклонников техники Apple. Покупатели стремятся первыми получить новую модель и выстраиваются в очереди задолго до открытия официальных магазинов.

В этом сентябре в Москве перед началом продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max очереди занимали за несколько дней. Правда, после выяснилось, что ажиотажа тоже нет, а стояльцы в очередях хотели только перепродать свои места.

Напомним, новые iPhone Xs и iPhone Xs Max — это улучшенные версии прошлогоднего iPhone X, выполненные в таком же дизайне. Они получили OLED-экраны на 5,8 и 6,5 дюйма, мощнейший 7-нм процессор Apple A12 Bionic, сдвоенные основные камеры и систему распознавания лиц пользователей Face ID.

 
 
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