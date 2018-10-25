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На старт белорусских продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max никто не пришел
Сегодня в Беларуси стартовали официальные продажи новых флагманских смартфонов компании Apple — iPhone Xs и iPhone Xs Max (наш
Напомним: iPhone Xs в Беларуси
В 9 утра у головного офиса velcom на Интернациональной почти никого не было. По словам представителей магазина, первые покупатели, скорее всего, придут забирать новинки по предзаказу. Но за полчаса с открытия салона за iPhone Xs и iPhone Xs Max никто так и не пришел
Магазин i-Store на Ленина открылся в 10 утра. Там за 25 минут с этого момента покупателей iPhone Xs не оказалось. В магазине нам сообщили, что ожидают поток покупателей только к концу рабочего дня.
Магазин i-Store в Galleria Minsk тоже пуст, в нем нет никого, кроме персонала. По словам сотрудников, с начала работы магазина покупателей пока не было.
Обычно старт продаж iPhone — событие для поклонников техники Apple. Покупатели стремятся первыми получить новую модель и выстраиваются в очереди задолго до открытия официальных магазинов.
В этом сентябре в Москве перед началом продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max очереди
Напомним, новые iPhone Xs и iPhone Xs Max — это улучшенные версии прошлогоднего iPhone X, выполненные в таком же дизайне. Они получили OLED-экраны на 5,8 и 6,5 дюйма, мощнейший 7-нм процессор Apple A12 Bionic, сдвоенные основные камеры и систему распознавания лиц пользователей Face ID.
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Мы побывали в салонах velcom, МТС и i-Store.
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