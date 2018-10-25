Без полного привода, но с богатым оснащением: Volkswagen представил свой самый маленький кроссовер

По расчетам стратегов из Volkswagen, к 2025 году примерно половина всех продаж автомобилей концерна должна приходиться на всевозможные SUV и кроссоверы. Поэтому в ближайшее время на рынке ожидается настоящая лавина из «паркетников» Volkswagen и его дочерних брендов.





Сперва был Touareg, затем подоспел Tiguan, в 2016 году сменивший поколения, а следом и T-Roc — и вот пробил час T-Cross, премьера которого состоялась накануне в Амстердаме. Таким образом, в европейской линейке SUV от Volkswagen это уже четвертая по счету модель, причем самая компактная и доступная. В ее основе — модульная платформа MQB-A0, которая роднит машину с нынешним хетчбэком Polo : по сути, речь идет о приподнятой и более вместительной версии «пятидверки», которая от исходника отличается к тому же вполне самобытным (применительно к Volkswagen) обликом.



Фото: Volkswagen

Учитывая общую длину кроссовера 4,11 м, колесная база (2,56 м) получилась сравнительно большой, а салон просторным — в нем с комфортом могут разместиться водитель и четыре пассажира. Предусмотрена продольная регулировка заднего ряда сидений — его можно сдвигать на 14 см, увеличивая тем самым пространство для ног или объем багажника (с 385 до 455 л). Со сложенными спинками задних сидений объем багажного отсека равен 1281 л.





Величину дорожного просвета Volkswagen не приводит, обмолвившись, что посадка в T-Cross на 10 см выше. В гамме T-Cross будут исключительно переднеприводные версии, а набор двигателей включает бензиновые турбо-«тройки» TSI объемом 1 л мощностью 95 и 115 лошадиных сил, 150-сильную «четверку» 1.5 TSI и 1,6-литровый дизель TDI, развивающий 95 сил. Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика», а также 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями.





Уже «в базе» T-Cross располагает системой экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, ассистентом движения в полосе и мультимедиасистемой с 6,5-дюймовым дисплеем, среди опций — адаптивный круиз-контроль, система распознавания усталости водителя и виртуальная комбинация приборов. Для смартфонов предусмотрена беспроводная зарядка.





Кроме Европы (в Германии, где первые машины появятся в продаже весной, цены начинаются от 17 975 евро), T-Cross будет продаваться в Южной Америке и Китае. О вероятности появления такого «паркетника» у нас говорить пока рано, ведь для рынка ТС в приоритете идет более крупный Tharu , сборку которого должны освоить в России в 2020 году.