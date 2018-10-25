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Большее количество пожаров приходится на отопительный сезон

26.10.2018 10:45 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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В этом году на территории района зарегистрированы 22 пожара (19 – в 2017-м). В огне погибли два человека (2). Основная причина пожаров и гибели людей на них – неосторожное обращение с огнем. Обеих трагедий можно было избежать…Большее количество пожаров приходится на отопительный сезон

На что обратить внимание при подготовке к зиме, чтобы не стать погорельцем и не потерять близких, – в нашем интервью с начальником районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андреем Парафенюком.
– Андрей Владимирович, с похолоданием у спасателей, наоборот, наступают «горячие» дни?
– Действительно, с наступлением осенне-зимнего периода и понижением температуры за окном ежегодно увеличивается количество бытовых пожаров, в результате чего у пожарных появляется в разы больше работы. Стоит подчеркнуть, что в категорию риска, в первую очередь, попадают жители частного жилого сектора.
– Как правильно готовиться к зиме, чтобы предотвратить беду?
– Особое внимание в холодную погоду нужно уделять системам отопления. Контролировать их состояние необходимо не только в домах и коттеджах, но также в небольших сельских магазинах, аптеках, зданиях административного характера и других помещениях.
Если используются котлы, надо помнить, что из-за низких температур могут замерзнуть трубопроводы. Вода прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле, а это может привести к взрыву. Перед тем, как разжигать котел, откройте линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Если вода потекла – значит, система отопления не замерзла. Убедитесь, что давление по манометру, установленному на котле, не растет. Если вода не пошла, а давление на манометре растет, – система замерзла. Нужно определить место, где это произо­шло, и отогреть его.
Безразличия не терпит и печь: она требует регулярного ухода. Трещины и зазоры в кладке необходимо тщательно замазать глиной. Пожарную опасность представляют также трещины в дымоходах. Они – лазейки для открытого пламени на чердаке. Побеленный дымоход всегда укажет на возможную проблему черной копотью. Одна из распространенных причин пожаров в отопительный период – перекал печи. Ни в коем случае не используйте при растопке легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: бензин или керосин. Не позволяйте детям самостоятельно растапливать печь.
– Нередко виновниками пожаров становятся неисправные электроприборы…
– …или возросшая на них нагрузка. Чтобы избежать беды, всегда соблюдайте правила – не оставляйте обогреватель без присмотра, ставьте его подальше от мебели и занавесок. Периодически очищайте прибор от пыли, не сушите на нем вещи. Не используйте самодельные устройства. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались – это первый признак поломки прибора или перегрузки сети. И не забывайте выключать всю технику, уходя из дома, кроме, разве что, холодильника.
– Лидер нелепых смертей при пожарах – вредные привычки?
– Курение в постели – удовольствие сомнительное. Особенно когда накануне употребляется спиртное. В состоянии алкогольного опьянения притупляется чувство опасности, и люди рискуют стать погорельцами из-за собственной неосторожности с огнем. Причем нередки такие случаи, когда курит один член семьи, а в огне погибают все.
– Но бывает и так, что люди погибают не от пламени?
– Такую опасность представляет угарный газ. Пользуясь газовыми колонками, печами, не­обходимо помнить, что угарный газ не имеет цвета и запаха. Он образуется при любых видах горения, а также содержится в составе выхлопных газов. Первый признак: человек начинает чувствовать головную боль и удушье. Чтобы не получить отравление угарным газом, помните, что нельзя преждевременно закрывать заслонку печей, пока угли полностью не прогорят. Нельзя использовать газовые плиты с горящими конфорками для отопления помещений. Открытое пламя выжигает кислород, его становится недостаточно для нормальной работы горелок.
– При подготовке к отопительному сезону можно ли рассчитывать на помощь сотрудников РОЧС?Большее количество пожаров приходится на отопительный сезон

– Нужно рассчитывать! Тем более что с 15 октября в районе стартовала республиканская пожарно-профилактическая акция МЧС «За безопасность вместе», которая направлена на повышение культуры безопасности в быту и на рабочих местах. Ее главные задачи – информирование населения о состоянии пожарной безопасности, разъяснение гражданам последствий несоблюдения правил пожарной безопасности, а также оказание помощи местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям в обучении граж­дан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве.
За время акции работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, инвалидов, семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении. Спасатели проведут совместные рейды по проверке противопожарного состояния мест общего пользования в многоквартирных жилых домах; граждане получат разъяснения и рекомендации по повышению уровня пожарной безопасности жилищ, также будет проверено состояние источников противопожарного водоснабжения. Кроме того, сотрудники МЧС выступят в трудовых коллективах, а также на сельских сходах по вопросам соблюдения правил пожарной бе­зопасности. Завершится акция 2 ноября.
– Спасибо за содержательную беседу!

Анастасия ЯНКИНА.
nasti_ona@bk.ru

 
 
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В этом году на территории района зарегистрированы 22 пожара (19 – в 2017-м). В огне погибли два человека (2).... Сообщение Большее количество пожаров приходится на...
 
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