О добрых делах военных инженеров и благодарность за мосты!

Военнослужащие 188?й гвардейской инженерной бригады помогли объединить деревню Крынка Осиповичского района, которую разделила река Птичь. На днях там состоялось торжественное открытие нового моста. В церемонии открытия нового объекта приняли участие командир 188?й гвардейской инженерной бригады гвардии полковник Валерий Журавлёв, председатель Осиповичского районного Совета депутатов Сергей Сувеев, жители деревни Крынка.

Сергей Петрович выразил признательность руководству Министерства обороны за помощь, оказанную в строительстве важного объекта:

— ?Старый деревянный мост, связывавший обе половины деревни Крынка, в последние годы для пропуска автотранспорта не годился, местным жителям приходилось туго. Сельчане как могли латали мост сами, его плачевное состояние усугублялось с каждым днем. Но благодаря военнослужащим 188?й гвардейской инженерной бригады эти проблемы разрешились. Теперь в любое время можно попасть на другой конец деревни. За это и хочется сказать спасибо нашей армии! Новый мост стал настоящим подарком для всех жителей деревни. Спасибо военным инженерам.

…Река Птичь разделяет деревню Крынка на две части: основная находится на северном берегу, а семь дворов располагаются на южном. В деревне проживают как постоянные жители, так и дачники, всего около 70 человек. Предыдущая переправа отслужила сельчанам более десяти лет, но в последнее время могла принять разве что пешеходов. Движение по старому мосту долгое время было ограничено, поскольку срок его службы превышен. Машинам приходилось делать крюк по лесной дороге. Зимой же этот путь превращался в непреодолимое препятствие.

С соответствующей просьбой к министру обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанту Андрею Равкову обратился председатель Осиповичского районного исполнительного комитета Павел Наливайко. Лесхоз для строительства выделил необходимые строительные материалы, Осиповичское ЖКХ оказало полное содействие.

Строительством моста занялись военнослужащие 188?й гвардейской инженерной бригады. Во время возведения моста временную переправу организовали на лодках. Военные инженеры дежурили круглосуточно, чтобы в любой момент доставить людей с одного берега на другой. Новый деревянный мост построили меньше чем за месяц. Сооружение сможет выдержать нагрузку до 35 тонн, а срок службы с учетом погодных условий составит до 20 лет.

Как отметил командир 188?й гвардейской инженерной бригады гвардии полковник Валерий Журавлёв, строительство моста — это не только помощь местным жителям, а еще и практика, во время которой военнослужащие обучаются определенным действиям и повышают свои навыки и умения.

Жительница деревни Крынка Мария Кузьмич радуется, что самый короткий путь к соседям сейчас по новому мосту:

— ?Сегодня я первый раз ступила на новый мост. А когда услышала красивую музыку, от радости чувства просто переполняли. Не смогла не пойти в пляс. Старый мост превратился для нас в опасную ловушку из гнилых досок. Случись что, скорой помощи пришлось бы ехать по круговой дороге. Так же добирались в деревню автолавки, грузовики газовой службы. Летом еще можно было по круговой дороге объехать, а зимой что нам делать? Ведь без моста нам никак! Новый мост буквально вдохнул жизнь в нашу деревню. Такое большое для нас сделали дело наши военные! Дай Бог здоровья каждому солдатику.

Отметим, что в этом году в списке 188?й гвардейской инженерной бригады это уже четвертый объект по всей стране. В ближайшее время еще один низководный деревянный мост им предстоит навести в Житковичском районе.

Информагентства "Ваяр".