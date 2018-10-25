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Маршрут поезда Минск-Адлер временно изменен из-за наводнения в России

26.10.2018 10:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Маршрут поезда Минск-Адлер временно изменен из-за наводнения в России
Фото из открытых источников

Как сообщили представители пресс-центра БЖД, в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае Российской Федерации принято решение временно ограничить движение поездов на участке дороги.

Маршрут поезда Минск-Адлер временно изменен из-за наводнения в России Наводнение на Кубани: более 450 человек эвакуированы, двое погибли

В частности, поезд №302/301 Минск-Адлер-Минск, который отправился из белорусской столицы 23 октября, сейчас находится на станции Энем-2. Принимаются меры по доставке пассажиров к месту назначения другими видами транспорта.

При этом пока остается открытым вопрос о том, до какой станции доедет поезд Минск-Адлер-Минск, который отправился из Беларуси 25 октября. Однако всех пассажиров обещают доставить к месту следования.

Представители БЖД также пояснили, что с 25 по 28 октября продажа билетов на поезда №302/301 Минск-Адлер-Минск, а также на поезда №359/360 Калининград-Адлер, осуществляется до станции Ростов. Более подробную информацию можно получить по телефону справочной службы 105, а также на официальном сайте БЖД.

Всего в Краснодарском крае задерживается около 30 пассажирских поездов. Время задержки составляет от одного до 18 часов. Представители Российских железных дорог прогнозируют, что на восстановление инфраструктуры для безопасного пропуска пассажирских поездов может потребоваться до трех суток.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение поездов на Северо-Кавказской железной дороге в Краснодарском крае России ограничено из-за проливных дождей, которые привели к затоплению...
 
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