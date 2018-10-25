Минск ожидает в ноябре решения России о разблокировке поставок с 43 белорусских молзаводов

Беларусь рассчитывает, что Россия в ноябре окончательно снимет все ограничения на поставку белорусских молочных продуктов.

"Мы ждем положительное решение со стороны РФ об открытии предприятий. Ждем в ноябре месяце ( ответ - ИФ)", - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц журналистам в пятницу в Гомеле.

Министр напомнил, что одной из претензий со стороны российских коллег к белорусским молочным предприятиям было превышение заявленных объемов поставок.

"Но когда сверили объемы по всем нашим предприятиям, объемы сошлись тонна к тонне, килограмм к килограмму. То, что мы превышаем установленные объемы, - это не отвечает действительности", - сказал он.

Глава Минсельхозпрода также отметил, что на сегодня в целом 43 белорусских предприятия полностью или частично ограничены в поставках своей продукции на российский рынок.

Как сообщалось, Россия ранее по различным причинам запретила поставки продукции с ряда белорусских предприятий.