﻿ ПТО "Кунцевщина" Минской региональной таможни прекращает работу с 1 января 2019 года. 21.by
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ПТО "Кунцевщина" Минской региональной таможни прекращает работу с 1 января 2019 года

26.10.2018 11:02 — Разное | Интерфакс  
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С 1 января 2019 года прекращает функционирование ведомственный пункт таможенного оформления №06542 "Кунцевщина" Минской региональной таможни, расположенный по адресу: Минск, ул. Брикета, 25, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Минской региональной таможне.

"Во избежание возникновения в предновогодний период связанных с этим временных затрат, финансовых издержек и иных негативных последствий для бизнеса, таможня рекомендует учитывать данную информацию при осуществлении внешнеэкономической деятельности. При выборе иного ведомственного пункта таможенного оформления в регионе деятельности Минской региональной таможни следует принимать во внимание специализацию ПТО, установленную постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 30.05.2014 №30 "О пунктах таможенного оформления", - говорится в сообщении.

Таможня напоминает, что 1 октября текущего года в зоне деятельности Минской региональной таможни открылся новый, обладающей современной инфраструктурой, пункт таможенного оформления №06651 "Великий камень", который располагается в Смолевичском районе на территории китайско-белорусского индустриального парка "Великий Камень". Новый ПТО работает ежедневно с 9.00 до 21.00.

Силами иных пунктов таможенного оформления МРТ готова обеспечить своевременное и качественное таможенное администрирование внешнеторговых товаропотоков.

 
Теги: Минск
 
 
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С 1 января 2019 года прекращает функционирование ведомственный пункт таможенного оформления №06542 "Кунцевщина" Минской региональной таможни, расположенный по...
 
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