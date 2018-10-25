Более 50 тыс. белорусов в 2017 году получили вид на жительство в странах ЕС

По информации Евростата, Беларусь заняла 13-е место в мире по количеству граждан, получивших вид на жительство в странах Европейского Союза в 2017 году. Всего 51 841 белорус получил вид на жительство в ЕС в прошлом году.

Самой популярной страной для переезда наших граждан стала Польша – 42 756 человек. В пятерке лидеров по этому показателю также Литва (2874), Чехия (1212), Германия (1050) и Великобритания (621). В соседней Латвии получили вид на жительство 484 белоруса.

Меньше всего белорусов в ЕС получили вид на жительство в Лихтенштейне – три человека. Из менее популярных стран также выделяются Исландия (7 человек) и Хорватия (16 человек).

При этом большинство белорусов получили вид на жительства в странах ЕС по работе (более 26,5 тыс.). Почти 3 тыс. человек сделали это по семейным обстоятельствам, около 2 тыс. – по причине учебы.

Всего вид на жительство в странах ЕС в 2017 году получили более 3,1 млн человек. Среди них больше всего граждан Украины (661 тыс.), Сирии (223 тыс.) и Китая (193 тыс.).