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Более 50 тыс. белорусов в 2017 году получили вид на жительство в странах ЕС

26.10.2018 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Более 50 тыс. белорусов в 2017 году получили вид на жительство в странах ЕС
Фото из открытых источников

По информации Евростата, Беларусь заняла 13-е место в мире по количеству граждан, получивших вид на жительство в странах Европейского Союза в 2017 году. Всего 51 841 белорус получил вид на жительство в ЕС в прошлом году.

Более 50 тыс. белорусов в 2017 году получили вид на жительство в странах ЕС Белорусы в Мекcике. Иностранцам тут везде «зеленый свет»!

Самой популярной страной для переезда наших граждан стала Польша – 42 756 человек. В пятерке лидеров по этому показателю также Литва (2874), Чехия (1212), Германия (1050) и Великобритания (621). В соседней Латвии получили вид на жительство 484 белоруса.

Меньше всего белорусов в ЕС получили вид на жительство в Лихтенштейне – три человека. Из менее популярных стран также выделяются Исландия (7 человек) и Хорватия (16 человек).

При этом большинство белорусов получили вид на жительства в странах ЕС по работе (более 26,5 тыс.). Почти 3 тыс. человек сделали это по семейным обстоятельствам, около 2 тыс. – по причине учебы.

Всего вид на жительство в странах ЕС в 2017 году получили более 3,1 млн человек. Среди них больше всего граждан Украины (661 тыс.), Сирии (223 тыс.) и Китая (193 тыс.).

 
 
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Самой популярной страной, в которую уехали белорусы, стала соседняя Польша.
 
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