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Дарья Домрачева представила собственную линейку одежды. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линейку одежды в формате модного показа.
Он состоялся 25 октября и прошел в Минске.
На подиуме можно было увидеть прославленных белорусских спортсменов, а завершила показ сама Дарья вместе с супругом – Уле-Эйнаром Бьорндаленом. В зрительном зале было немало фанатов спортсменов.
В коллекции – удобная и качественная одежда в спортивном стиле. Это поло, толстовки, свитшоты, комбинезоны, бейсболки.
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Новости Беларуси. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева впервые представила свою линейку одежды в формате модного показа. Он состоялся 25 октября...
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