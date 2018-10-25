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СК возбудил уголовное дело в отношении председателя Пуховичского райисполкома
Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Пуховичского райисполкома.
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Следователи и сотрудники милиции устанавливают обстоятельства противоправной деятельности фигурантов.
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Новости Беларуси. Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Пуховичского райисполкома. Как сообщает СК, председатель и ещё несколько человек...
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