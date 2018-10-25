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Поддержите свою форму, взяв напрокат беговую дорожку или велотренажер
26.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Чтобы поддержать свои мышцы в тонусе, а тело в форме в осенне-зимний период, интернет салон проката
Беговые дорожки и велотренажеры в прокате можно взять на месяц или на несколько месяцев уже со скидкой. По окончании срока аренды, товар Вы можете продлить или обменять на другой. Все товары в хорошем состоянии и отличного качества.
Доставка до квартиры по Слуцку бесплатна!
Ознакомиться с ассортиментом проката можно на страницах сайта
Адрес: г.Слуцк, ул Копыльская, д. 65
И.П. Бурцев О.Э., УНП 690767133
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Чтобы поддержать свои мышцы в тонусе, а тело в форме в осенне-зимний период, интернет салон проката «Маленькая страна» предлагает арендовать велотренажер или...
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