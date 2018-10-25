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Поддержите свою форму, взяв напрокат беговую дорожку или велотренажер

26.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Чтобы поддержать свои мышцы в тонусе, а тело в форме в осенне-зимний период, интернет салон проката «Маленькая страна» предлагает арендовать велотренажер или беговую дорожку за весьма умеренную плату.

Беговые дорожки и велотренажеры в прокате можно взять на месяц или на несколько месяцев уже со скидкой. По окончании срока аренды, товар Вы можете продлить или обменять на другой. Все товары в хорошем состоянии и отличного качества. 

Доставка до квартиры по Слуцку бесплатна!

Ознакомиться с ассортиментом проката можно на страницах сайта http://prokat-slutsk.by. Помните – ассортимент товара на сервисе постоянно обновляется! Следите за обновлениями на страницах нашего интернет салона по прокату товаров для всей семьи.

Адрес: г.Слуцк, ул Копыльская, д. 65
Телефоны: +375 29 976 75 35, +375 33 376 75 35

И.П. Бурцев О.Э., УНП 690767133

 
 
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Чтобы поддержать свои мышцы в тонусе, а тело в форме в осенне-зимний период, интернет салон проката «Маленькая страна» предлагает арендовать велотренажер или...
 
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