Поддержите свою форму, взяв напрокат беговую дорожку или велотренажер





Чтобы поддержать свои мышцы в тонусе, а тело в форме в осенне-зимний период, интернет салон проката «Маленькая страна» предлагает арендовать велотренажер или беговую дорожку за весьма умеренную плату.

Беговые дорожки и велотренажеры в прокате можно взять на месяц или на несколько месяцев уже со скидкой. По окончании срока аренды, товар Вы можете продлить или обменять на другой. Все товары в хорошем состоянии и отличного качества.

Доставка до квартиры по Слуцку бесплатна!

Ознакомиться с ассортиментом проката можно на страницах сайта http://prokat-slutsk.by . Помните – ассортимент товара на сервисе постоянно обновляется! Следите за обновлениями на страницах нашего интернет салона по прокату товаров для всей семьи.

Адрес: г.Слуцк, ул Копыльская, д. 65

Телефоны: +375 29 976 75 35, +375 33 376 75 35

И.П. Бурцев О.Э., УНП 690767133