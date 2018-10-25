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Проведен мониторинг универсама «Родны кут»

26.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС проведен мониторинг универсама «Родны кут» Хотимского РайПО, расположенного по адресу ул. Кирова,24.

В ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:

  • отсутствует план эвакуации людей при пожаре;
  • загроможден запасный эвакуационный выход из торгового зала;
  • не обеспечен свободный проход на путях эвакуации (допущено загромождение проходов картонными коробками, товаром);
  • в противопожарном разрыве между зданиями магазинов допущено складирование горючих материалов (дров);
  • не обеспечено содержание и использование первичных средств пожаротушения в соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей (огнетушители установлены в плохо видном и труднодоступном месте).

По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

 
 
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС проведен мониторинг универсама «Родны кут» Хотимского РайПО, расположенного по адресу ул. Кирова,24. В ходе проведенного...
 
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