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Проведен мониторинг универсама «Родны кут»
26.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС проведен мониторинг универсама «Родны кут» Хотимского РайПО, расположенного по адресу ул. Кирова,24.
В ходе проведенного мониторинга были выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности:
По результатам мониторинга руководителю вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС проведен мониторинг универсама «Родны кут» Хотимского РайПО, расположенного по адресу ул. Кирова,24. В ходе проведенного...
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