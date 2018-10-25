Умер Николай Караченцов

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Последние годы актер лечился от рака легких.

Советский и российский актер Николай Караченцов умер за день до своего 74-летия в Москве. О смерти отца утром 26 октября сообщил его сын, пишет РИА Новости .

13 лет назад актер попал в серьезное ДТП, травмы привели к коме. Актер перенес несколько тяжелых операций и уже не смог вернуться к работе. В 2017 году у Караченцова обнаружили неоперабельную стадию рака легких.

Николай Караченцов – выпускник школы-студии МХАТ – в 1967 году он окончил ее с отличием. Всю жизнь актер служил в театре Ленком. Особую популярность и любовь зрителей ему принес образ графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".

Караченцов снялся более чем в ста фильмах, среди которых "Старший сын", "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Дом, который построил Свифт", "Человек с бульвара Капуцинов".