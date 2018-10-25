Минтруда попросило Беларусбанк не взимать комиссию за прием платежей наличными за соцуслуги



Министерство труда и социальной защиты обратилось в ОАО «АСБ Беларусбанк» с просьбой рассмотреть возможность освободить от уплаты комиссии за прием платежей наличными за некоторые социальные услуги. Об этом заявил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак на онлайн-конференции «Социальное обслуживание населения» на сайте Минтруда, сообщает БЕЛТА.

На сайт поступил вопрос, в котором затронута проблема оплаты социальных услуг в банке наличными деньгами. С 1 октября 2018 года Беларусбанк ввел комиссионный сбор в размере Br1 за каждую услугу при оплате наличными деньгами в кассе. И пожилые люди, которые чаще рассчитываются наличными и при этом пользуются многими социальными услугами, будут нести дополнительные расходы. «Для решения данного вопроса министерством направлено письмо в ОАО „АСБ Беларусбанк“ с просьбой рассмотреть возможность освобождения от уплаты комиссии за прием платежей за оказание социальных услуг для зачисления в территориальные центры социального обслуживания населения», — сообщил Александр Румак.

Комиссия в Br1 взимается за каждый платеж в кассе банка, совершенный наличными или с помощью банковской карточки. Однако есть целый ряд исключений: бесплатно через кассу банка можно оплатить коммунальные услуги и городской телефон, сборы в госбюджет, перечислить средства в пользу общественных объединений, на благотворительные счета и некоторые другие.