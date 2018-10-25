Белорусские пионеры смогут пообщаться с известными людьми онлайн



Белорусские пионеры смогут пообщаться с известными людьми в режиме онлайн, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета ОО «БРПО» Александра Гончарова.

«Лучшие пионеры и победители наших конкурсов встретятся в Национальном образовательно-оздоровительном центре „Зубренок“ 13-14 ноября. Наш 21-й слет пройдет под названием „Пионерия: новый сезон“, на котором мы подведем итоги за последние три года и дадим старт новым проектам. Среди них — „Встречи на все 100!“. Наши пионеры и октябрята очень любознательные, поэтому мы решили дать им возможность пообщаться с известными людьми Беларуси: спортсменами, учеными, общественными деятелями, заслуженными учителями и артистами. Это будут онлайн-встречи, во время которых ребята смогут задать любые интересующие их вопросы», — рассказала Александра Гончарова.

Еще один новый проект БРПО — «Вотчына.бай», приуроченный Году малой родины. «Этот большой интернет-проект мы начали в сентябре. Мы предложили юным пионерам заняться исследовательской деятельностью и рассказать о своих родных местах, сняв небольшие видеоролики. И что интересно, уже подали заявки очень много человек», — отметила председатель ЦС БРПО.

Она напомнила, что белорусская пионерия объявила открытый конкурс на слоган и талисман пионерского движения. «Мы приглашаем к участию всех ребят и ждем от них интересных идей, которые отражали бы детство молодого белоруса. Планируется, что наш талисман будет воплощен в виде мягкой игрушки», — добавила Александра Гончарова.