В Пинске водитель мотоцикла совершил наезд на пешехода

25.10.2018 года около 17:38 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60077.php

Читать полностью в источнике с фото:





По предварительной информации: 53-летний водитель, управляя мотоциклом марки «ХорсF-160», двигался по ул. Центральной, по второй полосе движения, по направлению от ул. Ильина к ул. Первомайской. Напротив д. №76 водитель совершил наезд на 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения мотоцикла. В результате ДТП девушка с травмами госпитализирована в УЗ «Пинская центральная больница».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60077.php

Читать полностью в источнике с фото:





По факту ДТП проводится проверка.