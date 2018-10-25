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В Пинске водитель мотоцикла совершил наезд на пешехода
26.10.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
25.10.2018 года около 17:38 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 53-летний водитель, управляя мотоциклом марки «ХорсF-160», двигался по ул. Центральной, по второй полосе движения, по направлению от ул. Ильина к ул. Первомайской. Напротив д. №76 водитель совершил наезд на 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения мотоцикла. В результате ДТП девушка с травмами госпитализирована в УЗ «Пинская центральная больница».
По факту ДТП проводится проверка.
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25.10.2018 года около 17:38 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 53-летний водитель, управляя мотоциклом марки...
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