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В Пружанском районе в результате ДТП травмирован водитель мопеда

26.10.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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25.10.2018 года около 10:25 часов в Пружанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60075.php

В Пружанском районе в результате ДТП травмирован водитель мопеда

По предварительной информации: 20-летний житель д.Воротное Пружанского района, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21150», двигался по направлению от д.Линово-1 к д.Линово-2 Пружанского района по второстепенной дороге.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60075.php

В Пружанском районе в результате ДТП травмирован водитель мопеда

При пересечении автодороги «Подъезд от автодороги М1/Е30 к г.Пружаны» водитель не уступил дорогу мопеду марки «ALPHA ZS50F», под управлением 45-летнего жителя д. Оранчицы Пружанского района, который двигался по главной дороге, в результате чего совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мопеда с травмами госпитализирован в УЗ «Пружанская ЦРБ».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60075.php

В Пружанском районе в результате ДТП травмирован водитель мопеда

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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25.10.2018 года около 10:25 часов в Пружанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 20-летний житель д.Воротное...
 
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