На Набережной устанавливают новые тренажёры

Площадка обтянута защитной сеткой, работы идут.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60072.php

Читать полностью в источнике с фото:





Уже видно, что её вид изменился кардинально.

Краш-тест не прошли люди

Год назад их уже устанавливали, однако постепенно один за другим приходили в негодность, дольше всех продержался агрегат, где мускулы качались упражнением «жим от груди». Как к этому было относиться?



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60072.php

Читать полностью в источнике с фото:





На автопредприятиях, когда выпускают новую модель, ей обязательно устраивают краш-тест, устраивая столкновения с препятствиями, чтобы выявить уязвимые места конструкции. Подобным краш-тестом можно считать прошлогоднюю установку тренажёров. Опыт эксплуатации показал, что уязвимой стороной является не только сталь, но и люди. Увы, надо считаться с тем, что среди брестчан есть те, кто готов портить то, что создано другими людьми. На форумах в интернете встречались суждения, что виноваты установщики, мол, сталь должна быть толще. Но, граждане, имейте совесть, вам задаром что-то сделали, а вы брюзжите. Краш-тест на цивилизованное поведение не выдержали именно люди.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60072.php

Читать полностью в источнике с фото:





В новом рождении спортивной площадки сделана поправка на возможный вандализм. Очень правильно, что посреди площадки установлен осветительный фонарь.

Новое покрытие

Первое, на что обращает внимание, это новое покрытие площадки, оно не то, чтобы мягкое, но при падении значительно смягчит удар. Укладывали его в последнюю сухую и солнечную недель «бабьего лета». Предварительно бетонная площадка была тщательно выровнена и вычищена. Затем, в конце позапрошлой недели, фирма из Гомеля приступила к покрытию.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60072.php

Читать полностью в источнике с фото:





Делалось это так: поверхность покрывалась слоем полиуретана. Это вязкий полимер, из которого делают многое, где нужна прочность и гибкость, включая подошвы для ботинок. Затем аккуратно высыпался слой специальной резиновой крошки. В результате получалось красивое покрытие, в середине – чёрное, по краям – красное. Дальше смеси нужно было схватиться и подсохнуть. Как раз последующие двое суток были сухими, и 22 октября, в понедельник, началась установка тренажёров.

Что нового

Ряд спортивных тренажёров такие же, что и в прошлом году, но использована более прочная арматура. Стало больше перекладин, появились наклонные доски, чтобы «качать пресс», тренировать мышцы живота.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60072.php

Читать полностью в источнике с фото:





Выскажу субъективное мнение, что есть два простейших снаряда для тренировок, которые не испортишь, и которые могут заменить практически все другие агрегаты. Эта перекладина и скамейка, на которой, зацепившись носками ног, можно качать пресс. Когда-то они были во многих дворах. Увы, со временем эти снаряды, самые простые и эффективные, куда-то исчезли. Разве что на набережной у реки есть вросшая в деревья перекладина, а скамейка для пресса замечена в парке воинов-интернационалистов.

Ещё один интересный момент – на тренажёрах места соединений защищены заглушками из толстой резины. Это тоже фактор безопасности.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60072.php

Читать полностью в источнике с фото:





Кому адресовать слова благодарности? Фирме «Строй Свой Мир» и её директору Роману Седляруку.

Итак, ждём официального открытия. Хорошо бы на него пригласить нашего чемпиона по армрестлингу, чтобы он попробовал что-нибудь сломать, в качестве испытания.