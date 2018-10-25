﻿ В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой

26.10.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Польские и белорусские коллекционеры 24 октября провели филателистическую выставку, посвящённую 100-летию возвращения Польшей независимости. Проходило это в здании Генерального консульства Республики Польша в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60071.php

В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой

Конференц-зал консульства был заполнен стендами с уникальными экспонатами почтовых марок, конвертов, писем и документов, повествующих об истории Польше и выдающихся поляках. Узнаваемы портреты Тадеуша Костюшко, Адама Мицкевича, Яна Павла II. Привлекала внимание коллекция старых писем и посвящённая краеведению.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60071.php

В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой

Перед началом официальной части многочисленные гости могли внимательно рассмотреть экспозиции. Знатоки филателии рассматривали печати и марки с помощью лупы. Даже далёкого от собирательства человека не могла не впечатлить тщательность, с которой подобраны и скомпонованы в единое тематическое целое марки, открытки, конверты. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60071.php

В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой

Среди собравшихся были руководители консульств России и Украины, представители учреждений культуры и деятели искусства Бреста.
Открылась выставка приветствием генконсула Польши в Бресте Петра Козакевича. Он говорил на польском языке, его подробный рассказ об истории филателии в Польше и о том, как в почтовых знаках отразилась история страны, свидетельствовал, что он неравнодушен к этому увлечению.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60071.php

В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой

Так и оказалось — он тоже филателист. Выражая генеральному консулу благодарность за помощь в проведении выставки, председатель Брестского отделения Белорусского союза филателистов Виктор Копоть подарил ему письмо, отправленное в 1850 году из родного города Петра Козакевича Кракова в Париж.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60071.php

В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой

В Польше столетие возвращения независимости широко отмечается, в том числе филателистическими выставками в Варшаве и Познани, на которых брестские коллекционеры тоже удостаиваются наград. Виктор Копоть назвал их имена: «Валерий Андреюк получил большую золотую медаль, Леонид Турин — золотую медаль, и я — большую позолоченную».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60071.php

В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой

Всего было представлено 15 коллекций, которые награждены медалями на престижных международных и республиканских выставках. Глядя на некоторые коллекции, я думал, что они могли бы быть изданы отдельной книгой. Например, коллекция Льва Колосова из Минска «Старые письма Беларуси», рассказывающая об истории почты на территории нынешней Беларуси от XVII века до 40-х годов XX-го. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60071.php

В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60071.php

В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой

Среди представленных собраний были четыре детские коллекции на краеведческие и литературные темы, отмеченные на выставках в Польше, Англии и Финляндии.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польские и белорусские коллекционеры 24 октября провели филателистическую выставку, посвящённую 100-летию возвращения Польшей независимости. Проходило это в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президенты Беларуси и Украины примут сегодня участие в форуме регионов в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика