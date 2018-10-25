В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой

Польские и белорусские коллекционеры 24 октября провели филателистическую выставку, посвящённую 100-летию возвращения Польшей независимости. Проходило это в здании Генерального консульства Республики Польша в Бресте.



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Конференц-зал консульства был заполнен стендами с уникальными экспонатами почтовых марок, конвертов, писем и документов, повествующих об истории Польше и выдающихся поляках. Узнаваемы портреты Тадеуша Костюшко, Адама Мицкевича, Яна Павла II. Привлекала внимание коллекция старых писем и посвящённая краеведению.



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Перед началом официальной части многочисленные гости могли внимательно рассмотреть экспозиции. Знатоки филателии рассматривали печати и марки с помощью лупы. Даже далёкого от собирательства человека не могла не впечатлить тщательность, с которой подобраны и скомпонованы в единое тематическое целое марки, открытки, конверты.



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Среди собравшихся были руководители консульств России и Украины, представители учреждений культуры и деятели искусства Бреста.

Открылась выставка приветствием генконсула Польши в Бресте Петра Козакевича. Он говорил на польском языке, его подробный рассказ об истории филателии в Польше и о том, как в почтовых знаках отразилась история страны, свидетельствовал, что он неравнодушен к этому увлечению.



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Так и оказалось — он тоже филателист. Выражая генеральному консулу благодарность за помощь в проведении выставки, председатель Брестского отделения Белорусского союза филателистов Виктор Копоть подарил ему письмо, отправленное в 1850 году из родного города Петра Козакевича Кракова в Париж.



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В Польше столетие возвращения независимости широко отмечается, в том числе филателистическими выставками в Варшаве и Познани, на которых брестские коллекционеры тоже удостаиваются наград. Виктор Копоть назвал их имена: «Валерий Андреюк получил большую золотую медаль, Леонид Турин — золотую медаль, и я — большую позолоченную».



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Всего было представлено 15 коллекций, которые награждены медалями на престижных международных и республиканских выставках. Глядя на некоторые коллекции, я думал, что они могли бы быть изданы отдельной книгой. Например, коллекция Льва Колосова из Минска «Старые письма Беларуси», рассказывающая об истории почты на территории нынешней Беларуси от XVII века до 40-х годов XX-го.



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Среди представленных собраний были четыре детские коллекции на краеведческие и литературные темы, отмеченные на выставках в Польше , Англии и Финляндии.