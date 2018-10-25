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В Бресте 100-летие возрождения Польши отметили филателистической выставкой
26.10.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
Польские и белорусские коллекционеры 24 октября провели филателистическую выставку, посвящённую 100-летию возвращения Польшей независимости. Проходило это в здании Генерального консульства Республики
Конференц-зал консульства был заполнен стендами с уникальными экспонатами почтовых марок, конвертов, писем и документов, повествующих об истории
Перед началом официальной части многочисленные гости могли внимательно рассмотреть экспозиции. Знатоки филателии рассматривали печати и марки с помощью лупы. Даже далёкого от собирательства человека не могла не впечатлить тщательность, с которой подобраны и скомпонованы в единое тематическое целое марки, открытки, конверты.
Среди собравшихся были руководители консульств России и Украины, представители учреждений культуры и деятели искусства Бреста.
Так и оказалось — он тоже филателист. Выражая генеральному консулу благодарность за помощь в проведении выставки, председатель Брестского отделения Белорусского союза филателистов Виктор Копоть подарил ему письмо, отправленное в 1850 году из родного города Петра Козакевича Кракова в Париж.
В Польше столетие возвращения независимости широко отмечается, в том числе филателистическими выставками в Варшаве и Познани, на которых брестские коллекционеры тоже удостаиваются наград. Виктор Копоть назвал их имена: «Валерий Андреюк получил большую золотую медаль, Леонид Турин — золотую медаль, и я — большую позолоченную».
Всего было представлено 15 коллекций, которые награждены медалями на престижных международных и республиканских выставках. Глядя на некоторые коллекции, я думал, что они могли бы быть изданы отдельной книгой. Например, коллекция Льва Колосова из Минска «Старые письма Беларуси», рассказывающая об истории почты на территории нынешней Беларуси от XVII века до 40-х годов XX-го.
Среди представленных собраний были четыре детские коллекции на краеведческие и литературные темы, отмеченные на выставках в
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Польские и белорусские коллекционеры 24 октября провели филателистическую выставку, посвящённую 100-летию возвращения Польшей независимости. Проходило это в...
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