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В Брестской области в стадии преобразования находятся 45 сельхозорганизаций

26.10.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области в стадии преобразования находятся 45 сельскохозяйственных организаций, сообщила сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Людмила Ляшук, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60069.php

В Брестской области в стадии преобразования находятся 45 сельхозорганизаций

На заседании был рассмотрен ход реализации в регионе указа №253 "О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций". Под действие указа в области попало 55 сельхозорганизаций, неплатежеспособность которых приобретала и имела устойчивый характер. В том числе 24 хозяйства находились в антикризисном управлении, 31 - в досудебном оздоровлении. За это время 6 неплатежеспособных сельхозорганизаций реорганизованы путем присоединения к стабильно работающим организациям. Одно - КУП "Межлесское" Лунинецкого района - продано фермерскому хозяйству "Новицких". В трех прекращены производства об экономической несостоятельности и банкротстве в связи с заключением с кредиторами мировых соглашений.

По итогам I полугодия из оставшихся после проведенных преобразований 45 организаций (27 находятся в досудебном оздоровлении, 18 - в антикризисном управлении) восстановили платежеспособность 10 хозяйств. По словам зампредседателя облсельхозпрода, улучшение платежеспособности прослеживается в 28 организациях, ухудшение - в 6 (ОАО "Комаровка" Брестского района, "Боровица" Ивановского, "Любань" Кобринского, "Орехово" Малоритского, "Охово" Пинского и "Ровбицкое" Пружанского), в одной платежеспособность не изменилась.

"Финансовые послабления на период преобразования положительно сказались на результатах хозяйств. У большинства сельхозорганизаций неплохие показатели в производстве зерна и рапса. Большинство из них заготавливают необходимые объемы травяных кормов, что позволило по итогам 9 месяцев нарастить производство молока 80% этих хозяйств, продукцию выращивания крупного рогатого скота - свыше 70% организаций. Также улучшилось качество молока. За два года просроченную кредиторскую задолженность смогли сократить 40% хозяйств", - отметила Людмила Ляшук.

В настоящее время по распоряжению Президента прорабатывается вопрос продажи имущественным комплексом КСУП "Рубельский" Столинского района фермерскому хозяйству "Опыт КАА" с возложением на него обязательств по сохранению производства и погашению долгов хозяйства. Завершается реорганизация ОАО "Кутузовский" Кобринского района путем присоединения к ОАО "Любань" этого же района. Таким же образом в Кобринском районе в ноябре планируют приступить к реорганизации ОАО "Минянка", присоединив его к ОАО "Покровский".

"Принятый в октябре указ №399 позволит хозяйствам, у которых неплатежеспособность принимает или имеет устойчивый характер, отсрочить на 3 года и рассрочить на 5 лет долги по всем субъектам хозяйствования. Нормы указа позволят системно реструктуризировать задолженность сельхозорганизаций, минимизировать возможные негативные последствия при их реорганизации. Кроме того, указ предусматривает возможность реструктуризации задолженности акционерных обществ путем передачи акций в собственность кредитора. Руководителям хозяйств и райисполкомов уже сейчас необходимо провести переговоры с крупными кредиторами, в том числе с молокоперерабатывающими предприятиями о применении этой нормы", - сказала зампредседателя облсельхозпрода.

 
 
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В Брестской области в стадии преобразования находятся 45 сельскохозяйственных организаций, сообщила сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя...
 
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