В Берёзе в ДТП пострадала женщина-пешеход

25.10.2018 года около 07:30 часов в г.Береза произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 29-летний местный житель, управляя автомобилем марки «Volkswagen Sharan», двигался по правой полосе движения ул. Ленина, по направлению от ул. Октябрьской к ул. Свердлова. Напротив дома №47, водитель отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего совершил наезд на 39-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть, по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по походу движения автомобиля. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в "Березовскую ЦГБ".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60068.php

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По факту ДТП проводится проверка.