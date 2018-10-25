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В Берёзе в ДТП пострадала женщина-пешеход
26.10.2018 11:46 — Разное | Виртуальный Брест
25.10.2018 года около 07:30 часов в г.Береза произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 29-летний местный житель, управляя автомобилем марки «Volkswagen Sharan», двигался по правой полосе движения ул. Ленина, по направлению от ул. Октябрьской к ул. Свердлова. Напротив дома №47, водитель отвлекся от управления транспортным средством, в результате чего совершил наезд на 39-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть, по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по походу движения автомобиля. В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в "Березовскую ЦГБ".
По факту ДТП проводится проверка.
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25.10.2018 года около 07:30 часов в г.Береза произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 29-летний местный житель, управляя автомобилем...
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