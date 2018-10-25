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ГАИ усилит контроль на дорогах в преддверии школьных каникул

26.10.2018 11:28 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ усилит контроль на дорогах в преддверии школьных каникул
АиФ

В преддверии школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят в учреждениях образования профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

В ходе мероприятий особое внимание уделяется теме использования световозвращающих элементов, а так же правилам безопасной перевозки детей, пояснила старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук.

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а так же призывает приложить максимально усилия, чтобы обезопасить самых юных и незащищенных участников дорожного движения.

Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы.

При выборе одежды отдавайте предпочтение именно таки моделям, либо приобретите другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других предметах.

Возможно, многие отправятся в период каникул за город, поэтому не стоит забывать и о правилах безопасной перевозки детей.

Водителям необходимо быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно на дворовых территориях и в местах массового скопления детей.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Водителям необходимо быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно на дворовых территориях и в местах массового скопления детей.
 
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