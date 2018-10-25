Беларусь потратит на Европейские игры $115 миллионов

В сети появился проект бюджета Беларуси на 2019 год. Журналист Виктор Малишевский в своём твиттере обратил внимание, что на Европейские игры, который пройдут с 21 по 30 июня, страна потратит 153,4 миллиона рублей из бюджета плюс 76,9 миллиона из резервного фонда президента. Итого получается примерно 115 миллионов долларов.

Стало известно, во сколько стране обойдутся Евроигры.

В проекте бюджета-2019 на это 153,4 млн. руб. Плюс 76,9 млн. взяли из резервного фонда президента Итого: примерно $115 млн.

Можно было воздвигнуть 115 роскошных туалетов образца 'Гомель-2018'. В каждом городе страны! pic.twitter.com/APNVsPZ5P2 — Viktar Malishevsky (@malishevsky) 26 октября 2018 г.

Отметим, что в октябре 2016 года президент обещал потратить на Европейские игры только 50 миллионов долларов: «Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 миллионов за эти годы. Это слёзы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут».

Чтобы понять, большая ли эта сумма, Виктор Малишевский сделал два сравнения. Первое − на эти деньги можно поставить перед ратушей денежную пушку и в течение года круглосуточно каждые десять минут выстреливать из неё 2200 долларов.

Занимательная математика. На деньги, которые одна страна потратит на Евроигры, можно поставить перед ратушей денежную пушку и каждые 10 минут выстреливать $2200 двадцатками круглосуточно на протяжении года.

Идея: Евгений Котяк — Viktar Malishevsky (@malishevsky) 26 октября 2018 г.

Второе сравнение не такое весёлое − Беларусь потратит на Евроигры больше денег из бюджета, чем на культуру.

Скажем ещё проще: на евроигры в 2019 году одна страна потратит в бюджете больше, чем на культуру — Viktar Malishevsky (@malishevsky) 26 октября 2018 г.

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