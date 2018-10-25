|
Беларусь потратит на Европейские игры $115 миллионов
>
В сети появился
Отметим, что в октябре 2016 года президент
Чтобы понять, большая ли эта сумма, Виктор Малишевский сделал два сравнения. Первое − на эти деньги можно поставить перед ратушей денежную пушку и в течение года круглосуточно каждые десять минут выстреливать из неё 2200 долларов.
Второе сравнение не такое весёлое − Беларусь потратит на Евроигры больше денег из бюджета, чем на культуру.
Читайте по теме:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)