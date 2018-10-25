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Санслужба проверила, как идут капремонты в Минске, и нашла нарушения

26.10.2018 11:40 — Разное | Tut.by  
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Санитарно-эпидемиологическая служба Минска проверила санитарное состояние домов на капитальном ремонте. О нарушениях норм сообщает агентство «Минск-Новости».


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Заместитель главного государственного санитарного врача Минска Светлана Ермак рассказала, что специалисты проверили состояние 160 объектов и выявили нарушения на 61. Несоответствия санитарным нормам обнаружены на 38% таких стройплощадок.

Нарекания санитарных врачей вызывало состояние придомовых территорий, подъездов, бытовок, несвоевременная уборка и вывоз строительных отходов.

В результате оштрафованы 19 должностных лиц подрядчиков, которые выполняли капремонт. 28 приглашены для начала административного процесса. 34 должностных лица получили рекомендации о приведении объектов в надлежащее санитарное состояние.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты проверили состояние 160 объектов и выявили нарушения на 61.
 
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