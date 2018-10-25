Санслужба проверила, как идут капремонты в Минске, и нашла нарушения

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска проверила санитарное состояние домов на капитальном ремонте. О нарушениях норм сообщает агентство « Минск-Новости ».



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Заместитель главного государственного санитарного врача Минска Светлана Ермак рассказала, что специалисты проверили состояние 160 объектов и выявили нарушения на 61. Несоответствия санитарным нормам обнаружены на 38% таких стройплощадок.

Нарекания санитарных врачей вызывало состояние придомовых территорий, подъездов, бытовок, несвоевременная уборка и вывоз строительных отходов.

В результате оштрафованы 19 должностных лиц подрядчиков, которые выполняли капремонт. 28 приглашены для начала административного процесса. 34 должностных лица получили рекомендации о приведении объектов в надлежащее санитарное состояние.