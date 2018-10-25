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Дожди с мокрым снегом ожидаются по северу Беларуси 27 октября
26.10.2018 12:04 — Разное | Аргументы и факты
В субботу будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной части страны пройдут дожди, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, южный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 градуса по востоку до плюс 6 по западу страны, днем - 7-13 градусов тепла.
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АиФ Дожди с мокрым снегом ожидаются по северу Беларуси 27 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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