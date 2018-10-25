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Белорусам, отслужившим в армии, хотят дать льготы при поступлении в вузы

26.10.2018 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусам, отслужившим в армии, хотят дать льготы при поступлении в вузы
Фото: Евгений Сачек / УВД Минского облисполкома

Как сообщил министр обороны Республики Беларусь Андрей РАВКОВ, для увеличения мотивации прохождения срочной службы или службы в резерве, ведомством подготовлены соответствующие предложения.

Белорусам, отслужившим в армии, хотят дать льготы при поступлении в вузы Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах

В частности, предполагается, что «срочники» и «резервисты» получат льготы при поступлении на госслужбу. Кроме того, бывшие солдаты смогут рассчитывать на преимущественное зачисление в вузы и ссузы страны при равном количестве баллов. Соответствующие предложения внесены в проект изменений в Кодекс об образовании.

Также Министерство обороны предлагает в качестве бонуса первоочередное право получения жилья в общежитии, снижение стоимости обучения или доплаты к стипендии, льготы при трудоустройстве.

 
 
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Соответствующее заявление сделали представители Министерства обороны.
 
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