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НА ОХРАНЕ  ПРИРОДЫ

26.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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НА ОХРАНЕ  ПРИРОДЫ
С пятого по 18 октября работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели пять рейдов, в ходе которых выявлено восемь нарушений природоохранного законодательства.

Земля за 79 рублей

Шестого октября житель агрогородка Ольшаны в урочище Симонов лес снял плодородный слой почвы на площади 6,24 квадратного метра. Окружающей среде причинен вред в размере 3,24 базовой величины на сумму 79,38 рубля.

Лес воруют

Шестого октября граждане Украины на территории заказника республиканского значения «Ольманские болота» незаконно рубили лес. Один срубил три берёзы и причинил окружающей среде вред в размере 12,08 базовой величины на сумму 295,96 рубля. Второй — 14 сухостойных сосен и уничтожил напочвенный слой. Окружающей среде нанесён вред в размере 26,8 базовой величины на сумму 656,60 рубля и 98 рублей. Третий срубил 26 сухостойных деревьев сосны. Срубленными деревьями причинен вред в размере 38,8 базовой величины на сумму 950,60 рубля, а повреждением лесной подстилки нанёс урон на 196 рублей.

Незаконная охота

Шестого октября житель Пинска западнее агрогородка Федоры вышел на коллективную загонную охоту на охотничьих животных нормированных видов. У мужчины было зарегистрированное охотничье ружьё, но не было документов, подтверждающих уплату государственной пошлины. Составлен протокол об административном правонарушении. Охотничье ружье и 19 охотничьих патронов изъяты и переданы на хранение в Столинской РОВД.

Татьяна СЕГЕН

 
 
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С пятого по 18 октября работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели пять рейдов, в ходе которых
 
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