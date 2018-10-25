С понедельника и до субботы будет закрыта линия, которая обычно используется для въезда в Беларусь из Польши. Транспорт будет ехать по соседнему, встречному направлению.





«В связи с этим все транспортные средства (грузовые, легковые и автобусы), как на въезд, так и на выезд, будут следовать по линии выезда из Республики Беларусь», — уточнили в ГТК.





Граждан и субъекты хозяйствования просят планировать маршрут заранее и выбирать альтернативные пункты пропуска. Корректировки связаны с ремонтом в пункте «Брузги», масштабная реконструкция началась там еще в июле.



