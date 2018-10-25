«Зачем держать ребят в казарме?» Эксперт — о предложении отправлять студентов в армию на каникулах

Военный обозреватель Александр Алесин говорит, что согласен с тем, что хочет получить президент, но не с методами. Военные сборы на каникулах для всех студентов, по его мнению, — плохая идея, которая может усилить отрицательное отношение к армии и привести к тому, что во время таких сборов молодые люди будут просто отбывать время.





— И, в конце концов, кто-то хочет использовать летнее время, чтобы поправить свое материальное положение, кто-то — просто отдохнуть, — рассуждает Александр Алесин.





В то же время возможность получать воинскую специальность именно в студенческие годы — дело полезное, считает военный эксперт.





Заметим, что и сейчас при белорусских вузах есть военные кафедры. Туда принимают студентов после первого курса. После года на военной кафедре они могут получить звание сержанта, и служить после университета им нужно шесть месяцев, а не год или полтора. Если есть желание и успеваемость хорошая, то можно учиться на военной кафедре два года — тогда присваивают звание офицера запаса, а на военных сборах надо пробыть месяц.





Александр Алесин считает, что нужно совершенствовать систему военных кафедр в университетах. И тех, кому хватает звания сержанта, можно было бы уже не отправлять в армию.





— Мне кажется, студенты, которые не желают стать офицером, могли бы в рамках военной подготовки проходить сначала курс молодого бойца, а потом получать специальность воинскую: снайпер, механик-водитель, стрелок, стрелок-оператор — с присвоением сержантского звания — и зачисляться в запас. Молодые люди у нас грамотные, освоить даже стрелковое тяжелое вооружение: пулеметы, гранатометы — вполне могли бы в пределах курса военной подготовки. Зачем держать ребят в казарме? Нет уверенности, что все это время будет использовано с толком. Зная изнанку армейской жизни, могу сказать, что не всегда пребывание в казармах адекватно отражается на боевой подготовке. А вот те, кто после вуза хотел бы быть офицером, могли бы продолжать военную подготовку дальше, а курса с третьего их можно было бы посылать куда-то на два месяца для закрепления навыков.







