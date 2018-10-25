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За что Лукашенко дорог Турции?

26.10.2018 11:10 — Разное | Партизан  
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И с кем нам сотрудничать выгоднее?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу белорусского государства Александра Лукашенко посетить Турцию с официальным визитом в ближайшие месяцы. Сообщив об этом на пресс-конференции в Минске, посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама подчеркнула, что этот визит на высшем уровне «украсит собой отношения между двумя странами».

— Чем Турция важна для Беларуси? — спросили журналисты "Завтра твоей страны" у экономиста Льва Марголина

— Если поинтересоваться у рядового белоруса, с чем у него ассоциируется Турция, то он назовет летний отдых (для тех, у кого есть деньги) и турецкие шмотки на белорусских рынках. Других ассоциаций, скорее всего, не будет. Впрочем, есть и турецкие инвестиции, когда турки строят очередные торговые центры или гостиницы в Беларуси. Турция – достаточно крупная страна, сильный региональный игрок, который иногда даже России может дать по носу.


— А чем Беларусь привлекательна для Турции?

— Именно тем, что белорусы ездят в Турцию отдыхать, и тем, что Турция экспортирует сюда свои товары.

— Кто интересней для Беларуси – Китай или Турция?

— Китай, поскольку он больше по объему и возможностей у него больше. А Турция – страна престижная с точки зрения международных связей.

— Как выглядит сейчас ситуация с европейским вектором, ведь Европа является тоже значимым партнером Беларуси?

— Европейский вектор тоже очень важен, даже более важен, чем китайский или турецкий, и Лукашенко это прекрасно понимает. Но возможную дружбу постоянно омрачают претензии со стороны Европы по отношению прав человека, свободы слова, митингов, демонстраций. Да еще и смертная казнь, которую в Беларуси никак не могут отменить или хотя бы ввести мораторий. Так что пока не получается полноценного сотрудничества с Западной Европой.

— А Россия позволит Беларуси хоть немного отдалиться от себя?

— Здесь сложно не позволить, ведь речь не идет о конкретных делах, которые были бы каким-то образом направлены против России. Это больше символические вещи, и тут России возразить очень сложно: независимое государство имеет право выстраивать отношения со всем странами мира, тем более с крупными игроками на международной арене.

 
Теги: Минск
 
 
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