За что Лукашенко дорог Турции?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу белорусского государства Александра Лукашенко посетить Турцию с официальным визитом в ближайшие месяцы. Сообщив об этом на пресс-конференции в Минске , посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама подчеркнула, что этот визит на высшем уровне «украсит собой отношения между двумя странами».





— Чем Турция важна для Беларуси? — спросили журналисты "Завтра твоей страны" у экономиста Льва Марголина — спросили журналистыу экономиста Льва Марголина





— Если поинтересоваться у рядового белоруса, с чем у него ассоциируется Турция, то он назовет летний отдых (для тех, у кого есть деньги) и турецкие шмотки на белорусских рынках. Других ассоциаций, скорее всего, не будет. Впрочем, есть и турецкие инвестиции, когда турки строят очередные торговые центры или гостиницы в Беларуси. Турция – достаточно крупная страна, сильный региональный игрок, который иногда даже России может дать по носу.









— А чем Беларусь привлекательна для Турции?





— Именно тем, что белорусы ездят в Турцию отдыхать, и тем, что Турция экспортирует сюда свои товары.





— Кто интересней для Беларуси – Китай или Турция?





— Китай, поскольку он больше по объему и возможностей у него больше. А Турция – страна престижная с точки зрения международных связей.





— Как выглядит сейчас ситуация с европейским вектором, ведь Европа является тоже значимым партнером Беларуси?





— Европейский вектор тоже очень важен, даже более важен, чем китайский или турецкий, и Лукашенко это прекрасно понимает. Но возможную дружбу постоянно омрачают претензии со стороны Европы по отношению прав человека, свободы слова, митингов, демонстраций. Да еще и смертная казнь, которую в Беларуси никак не могут отменить или хотя бы ввести мораторий. Так что пока не получается полноценного сотрудничества с Западной Европой.





— А Россия позволит Беларуси хоть немного отдалиться от себя?





— Здесь сложно не позволить, ведь речь не идет о конкретных делах, которые были бы каким-то образом направлены против России. Это больше символические вещи, и тут России возразить очень сложно: независимое государство имеет право выстраивать отношения со всем странами мира, тем более с крупными игроками на международной арене.