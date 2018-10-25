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Фото Галины Пупач
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В яслях-саду № 4 соревновались за звание супер-дедушки! (фоторепортаж)
26.10.2018 11:46 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Все подробности читайте в печатной версии «СП»!
Фото Галины Пупач
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Все подробности читайте в печатной версии «СП»! Фото Галины Пупач
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