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Идем к безналичным расчетам

26.10.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Информационно-пропагандистская группа под руководством заместителя председателя Октябрьского райисполкома Владимира Елисеева встретилась на прошлой неделе с коллективом средней школы №1 имени А. Р. Соловья. Тема единого дня информирования касалась традиций белорусского народа, сохранения и развития нашей культуры. Подобные мероприятия, как правило, сопровождаются вопросами присутствующих не только по обозначенной тематике. Большой проблемой для первой школы является отсутствие второй  очереди пристройки к учебному зданию. Не все знают, что в учреждении дети учатся в две смены. А это, конечно, не очень удобно. Как для учащихся, так и для  педагогов. После ремонта школа стала красивой и современной, но нет актового зала и кабинета для трудового обучения, не хватает учебных классов, чтобы дети учились в одну смену. Все эти помещения были предусмотрены второй очередью строительства, но на данный момент так и остались в планах.

Несколько вопросов педагоги задали директору ЦБУ №319 филиала №312 ОАО «АСБ Беларусбанк»,  депутату Гомельского областного Совета депутатов 28 созыва Инне Фастовец. В частности, она рассказала, что в данный момент в Беларусбанке идет работа по переводу клиентов на карточки. Безналичный расчет исключает содержание наличности, поскольку это дорогостоящий процесс.  В него входит оплата работы кассиров, покупка касс пересчета, сортировка ветхих купюр и многое другое. Именно поэтому цель Национального банка, чтобы люди научились работать с банковскими  пластиковыми карточками.  По словам Инны Геннадьевны,  оборудование в магазинах и других объектах района для безналичных расчетов сейчас работает отлично, два банкомата так же удовлетворяют потребности населения.  Но вместе с этим по всей стране доля безналичных расчетов составляет всего 20-22 процента, и задача банковских работников заключается в том, чтобы этот процент увеличивать.

Ирина ЛЕШКОВА.

 
 
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  Информационно-пропагандистская группа под руководством заместителя председателя Октябрьского райисполкома Владимира Елисеева встретилась на прошлой неделе с...
 
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