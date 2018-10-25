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Трудоустройство – важный вопрос

26.10.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Трудоустройство – важный вопрос

 «День депутата» по вопросу «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения на территории Октябрьского района» состоялся в среду, 24 октября. Участие в нем приняли члены президиума Октябрьского районного Совета депутатов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь  Евгений Адаменко, депутат Гомельского областного Совета депутатов Инна Фастовец, председатели сельских Советов депутатов, депутаты, руководители учреждений и организаций Поречского сельсовета, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Октябрьского райисполкома Татьяна Габинетова.

О том, как реализуется государственная политика в области содействия занятости населения на территории района, рассказала Татьяна Габинетова.

Уровень безработицы в районе составляет меньше одного процента. Но напомним, что безработным считается трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов приступить к ней. В Октябрьском районе, как и по всей Беларуси, численность фактически безработных выше численности официально зарегистрированных нетрудоустроенных.

Основная задача управления, по словам Татьяны Анатольевны, заключается в том в том, чтобы неработающие граждане не испытывали проблем с трудоустройством. Прорабатывается любая возможность по оказанию содействия в трудоустройстве всем, кто ищет работу и готов приступить к ней уже сегодня.

Долгое время у нас в районе были в дефиците разнорабочие,  строители,  животноводы. Однако с происходящими реорганизациями, оптимизацией возрос спрос на квалифицированных специалистов. Если смотреть в процентном соотношении,  то 17 процентов из всех имеющихся вакансий составляют рабочие специальности, а 83 процента – квалифицированные специалисты.

О том, как обстоят дела с занятостью сельского населения, рассказала председатель Поречского сельского Совета  депутатов Светлана Костюкевич. В  управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома в качестве безработных состоят на учете всего два человек из числа жителей Поречского сельсовета. Но по факту людей, долгое время нигде не работающих, более 20. Они живут «при ком-то»: с престарелыми родителями, родственниками, сожителями. Для своего пропитания выполняют нехитрую работу, которая заключается в помощи по хозяйству своим односельчанам. Рассуждая, что на хлеб им хватает. И в принципе об официальном трудоустройстве они не думают. Свой выбор аргументируют так: « я ничего не должен государству, а государство не должно мне». Но как показывает жизнь, когда приходят болезни, немощь, старость, то именно государство берет на себя заботы о таких гражданах. Повлиять на них сложно и даже невозможно.

Члены президиума обсудили, как в дальнейшем будет организовываться совместная деятельность органов местного управления и самоуправления по  содействию  занятости населения и пути повышения ее эффективности. 

Когда проблемный вопрос решается

В этот же день прошел совместный прием граждан депутатами – Евгением Адаменко и председателем Октябрьского районного Совета депутатов Олегом Таргонским. В Поречье было обращение по вопросу деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

В  поселке Ковали от жителей названного населенного пункта,  а так же деревень Ковали,  Лавстыки и горпоселка вопросов было больше. Касались они состояния и содержания дорог, рационального использования питьевой воды, организации работы врачей Октябрьской ЦРБ,  оплаты коммунальных услуг, постановке на учет нуждающихся в улучшении жилья многодетной семьи. Некоторые вопросы были сразу разъяснены на месте, часть взята на контроль и будет решаться совместно с органами местной власти. О положительном их решении мы расскажем в последующих номерах газеты. А сегодня тоже есть такой повод. Много лет и к нам в редакцию, и на различные прямые линии поступали обращения от жителей улиц Ленинская и Урицкого по поводу того, что на дорогах после дождей появляются огромные лужи. Как говорится, ни проехать, ни пройти.  Для решения данного вопроса требовался не простой ремонт. Проект для проведения работ по отведению ливневых вод был изготовлен давно, но финансовых средств для его реализации не хватало. Этим летом дело сдвинулось с мертвой точки. Благодаря содействию Евгения Буниславовича и его ходатайству в Гомельский облисполком, были выделены средства для проведения работ на данных улицах. Коммунальной и дорожной службами выровнен профиль дорог и обеспечен сток ливневых вод в водоприемники.

Ирина МИШИНА.

Фото автора.

 

Подпись под фото: во время посещения учреждения здравоохранения «Поречская амбулатория врача общей практики» Олег Таргонский, медсестра Татьяна Мардас и Евгений Адаменко.

 
 
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 «День депутата» по вопросу «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения на территории Октябрьского района» состоялся в...
 
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