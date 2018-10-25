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Как восстановить границы земельного участка?

26.10.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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У меня имеется земельный участок на территории Гомельской области. С собственником соседнего участка постоянно происходят конфликты, по поводу прохождения границы между участками и установленного на ней забора. Документы на земельные участки оформлены. Подскажите, куда я могу обратиться за измерением и восстановлением границ участка? (Владимир). 

 

Порядок восстановления и закрепления границ земельных участков установлен Инструкцией о порядке деления, слияния земельных участков и проведении работ по установлению (восстановлению) и закреплению границы земельного участка, а также по изменению границы земельного участка, утвержденной Постановлением Государственного комитета по имуществу от 30.09.2016 года № 18.

Согласно указанной Инструкции, работы по восстановлению границ производятся в отношении земельных участков, границы которых восстанавливаются в следующих случаях:

— при разрешении земельных споров,

— на основании судебных постановлений;

— на основании заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся правообладателям.

Исполнителями указанных работ выступают следующие организации:

— организации по землеустройству, подчиненные Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь (далее — Госкомимущество), их дочерние унитарные предприятия (например, РДУП ПИ «Гомельгипрозем» — (http://gomelgiprozem.by/, РУП «ГАГРиЗК» — http://gagrzk.by/) ,

— коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» — при выполнении работ в границах г. Гомеля (http://geodezcentr.by/),

— иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым учредительными документами предоставлено право осуществлять виды экономической деятельности «землеустройство» и «геодезическая и картографическая деятельность».

При этом, указанные работы, (кроме случаев изменения нефиксированной границы земельного участка или устранения ошибок) выполняются на основании договоров подряда.

В случае выявления факта нарушения границ и самовольного занятия смежным землепользователем Вашего земельного участка, Вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в местный исполнительный комитет по месту нахождения земельного участка. После чего владельцу смежного участка будет выдано предписание о приведении границ земельного участка в соответствие с правоудостоверяющими документами.

 

                                                                                                   

 
Теги: Гомель
 
 
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