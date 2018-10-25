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Киевское "Динамо" одержало первую победу в Лиге Европы, завершая игру в меньшинстве

26.10.2018 12:15 — Разное | Tut.by  
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Киевское «Динамо» под руководством бывшего наставника сборной Беларуси Александра Хацкевича одержало первую победу в нынешнем розыгрыше групповой стадии Лиги Европы.


Фото: fcdynamo.kiev.ua

25 октября киевляне в гостях одолели французский «Ренн». При этом динамовцы завершали поединок в меньшинстве после удаления 21-летнего полузащитника Владимира Шепелева.

«Ренн» — «Динамо» К — 1:2

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Морозюк (Че Че, 80), Шепелев, Гармаш (Сидорчук, 68), Буяльский, Сидклей, Вербич (Супряга, 89).

«Ренн»: Диалло, Да Силва, Юханссон (Силики, 90), Сарр, Гренье, Ньянг (Бен-Арфа, 74), Бенсебаини, Андре, Дель Кастильо (Буриго, 61), Желен, Траоре.

Голы: 0:1 — Кендзера (21), 0:2 — Гренье (41), 1:2 — Буяльский (89).

Предупреждения: Сарр (52), Да Силва (70) — Миколенко (11), Гармаш (25), Шепелев (38), Буяльский (90), Бойко (90+6).

Удаление: Шепелев (84, за повторное предупреждение).

Удары: 22−8.

Удары в створ ворот: 6−2.

Удары в каркас ворот: 0−1.

Владение мячом: 55%-45%.

На 86-й минуте при счете 1:1 красную карточку после второго предупреждения получил киевлянин Владимир Шепелев. И в меньшинстве динамовцы не только выстояли, но и забили победный мяч. Виталий Буяльский технично перебросил вратаря «Ренна» после паса бразильского легионера Че Че.

С 5 очками в 3 матчах киевляне догнали «Астану», которая на пару с динамовцами лидирует в группе «K».

25 октября «Астана» в гостях сыграла вничью с чешским «Яблонецем» — 1:1. Счет в этой встрече уже на 4-й минуте открыл Якуб Поважанец, а на 11-й бразильский легионер «Астаны» Педро Энрике восстановил равновесие. Белорусский полузащитник «Астаны» Иван Маевский провел на поле весь матч.

Положение команд в группе «K» после 3 туров:

1. «Астана» (Казахстан) — 5 очков (разница мячей 5−3),

«Динамо» К (Украина) — 5 (6−5)

3. «Ренн» (Франция) — 3 (3−5)

4. «Яблонец» (Чехия) — 2 (4−5).

Послематчевая пресс-конференция главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича после победы над «Ренном» (2:1).


Александр Хацкевич. Фото: fcdynamo.kiev.ua

— Почему не сыграл Цыганков?

— Вчера вечером, после тренировки, он почувствовал, что не готов на 100%. Мы решили не рисковать его здоровьем. Сидклей, заменивший его, сыграл достаточно уверенно.

— Миколенко заслужил положительную оценку?

— В первую очередь такую оценку заслужила вся команда. Он играл и вперед на атаку, и на оборону, и сыграл хорошо. По игре впереди и сзади к нему претензий сейчас вообще нет. Главное — набираться уверенности в каждом матче, чтобы играть еще лучше.

— По ходу игры складывалось впечатление, что «Ренн» очень опасался «Динамо», но потом, по ходу матча, показалось, что сами отдали инициативу сопернику. Возникло ли ощущение по ходу игры, что контроль переходит к хозяевам поля?

— Когда была возможность — мы контролировали, создавали атаки. Игра меняется. «Ренн», пропустив, взял инициативу в свои руки. Да, у нас был брак в центре поля, но и «Ренн» заставлял наших игроков ошибаться. Но мы терпели, забили, добились результата. Это заслуживает уважения.

— Насколько «Ренн» выглядел таким, каким вы его видели, разбирали?

— В принципе, та игра, которую мы видели, особенно при позиционных атаках и стандартах, не изменилась. У команды есть свой стиль, и она от него не отступала.

— В Полтаве голевую передачу отдал Супряга. В Ренне — Че Че. Насколько это важно для новичков?

— Те, кто выходит на замену — это усиление команды. Готов Сидклей — играет. Че Че вышел — усилил. Тут игра силовая, и Че Че добавляет в контроле мяча, спокойствия. Супряга тоже вышел, старался, боролся. Говорят, что я мало доверяю новичкам. Но когда они будут готовы — будут играть.

Я вижу команду каждый день и знаю, как кто готов. Есть тактика команды, есть разные соперники, есть разные матчи. Французский футбол — более силовой, и нужны были те футболисты, кто соответствуют такому стилю. Сегодня сыграли те, кто сыграл. Результат — на табло, — приводит слова Александра Хацкевича пресс-служба киевского «Динамо».

Группа «А»

АЕК (Кипр) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1 (Ларена, 25, с пенальти — Лукоки, 7).

«Цюрих» (Швейцария) — «Байер» (Германия) — 3:2 (Маркезано, 44, Домгьони, 59, Одей, 78 — Беллараби, 50, 54).

Положение команд:

1. «Цюрих» — 9 (5−2)

2. «Байер» — 6 (9−7)

3. «Лудогорец» — 1 (3−5)

4. АЕК — 1 (3−6).

Группа «В»

«Лейпциг» (Германия) — «Селтик» (Шотландия) — 2:0 (Кунья, 31, Брума, 35).

«Зальцбург» (Австрия) — «Русенборг» (Норвегия) — 3:0 (Даббур, 34, 59, с пенальти, Вольф, 53).

Положение команд:

1. «Зальцбург» — 9 (9−3)

2. «Лейпциг» — 6 (7−4)

3. «Селтик» — 3 (2−5)

4. «Русенборг» — 0 (1−7).

Группа «С»

«Копенгаген» (Дания) — «Славия» (Чехия) — 0:1 (Матушек, 46).

«Зенит» (Россия) — «Бордо» (Франция) — 2:1 (Дзюба, 41, Кузяев, 85 — Бриан, 26).

Положение команд:

1. «Зенит» — 7 (4−2)

2. «Славия» — 6 (2−1)

3. «Копенгаген» — 4 (3−3)

4. «Бордо» — 0 (2−5).

Группа «D»

«Спартак» Трнава (Словакия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 1:2 (Горбаны, 32 — Гавранович, 64, Оршич, 77).

«Андерлехт» (Бельгия) — «Фенербахче» (Турция) — 2:2 (Баккали, 35, 50 — Фрай, 53, Калдырым, 57).

Положение команд:

1. «Динамо» З — 9 (8−2)

2. «Фенербахче» — 4 (5−6)

3. «Спартак» Т — 3 (2−4)

4. «Андерлехт» — 1 (2−5).

Группа «Е»

«Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия) — 0:1 (Уэлбек, 78)

«Карабах» (Азербайджан) — «Ворскла» (Украина) — 0:1 (Кулач, 48).

Положение команд:

1. «Арсенал» — 9 (8−2)

2. «Спортинг» — 6 (4−2)

3. «Ворскла» — 3 (4−6)

4. «Карабах» — 0 (0−6).

Группа «F»

«Дюделанж» (Люксембург) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:2 (Торосидис, 66, Йорданов, 81, в свои ворота).

«Милан» (Италия) — «Бетис» (Испания) — 1:2 (Кутроне, 83 — Санабриа, 30, Ло Чельсо, 55).

Положение команд:

1. «Бетис» — 7 (5−1)

2. «Милан» — 6 (5−3)

3. «Олимпиакос» — 4 (3−3)

4. «Дюделанж» — 0 (0−6).

Группа «G»

«Вильярреал» (Испания) — «Рапид» (Австрия) — 5:0 (Форнальс, 26, Экамби, 30, Барач, 45, в свои ворота, Раба, 63, Морено, 85).

«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) — «Спартак» Москва (Россия) — 0:0.

Положение команд:

1. «Глазго Рейнджерс» — 5 (5−3)

2. «Вильярреал» — 5 (10−5)

3. «Рапид» — 3 (3−8)

4. «Спартак» М — 2 (3−5).

Группа «H»

«Марсель» (Франция) — «Лацио» (Италия) — 1:3 (Пайе, 86 — Уоллес, 10, Кайседо, 59, Марушич, 90)

«Айнтрахт» (Германия) — «Аполлон» (Кипр) — 2:0 (Костич, 13, Халлер, 32).

Положение команд:

1. «Айнтрахт» — 9 (8−2)

2. «Лацио» — 6 (6−6)

3. «Марсель» — 1 (4−7)

4. «Аполлон» — 1 (3−6).

Группа «I»

«Бешикташ» (Турция) — «Генк» (Бельгия) — 2:4 (Лав, 74, 86 — Саматта, 23, 70, Ндонгала, 81, Пиотровски, 83).

«Сарпсборг» (Норвегия) — «Мальмё» (Швеция) — 1:1 (Хальворсен, 87 — Виндхейм, 79).

Положение команд:

1. «Генк» — 6 (7−5)

2. «Мальмё» — 4 (3−3)

3. «Сарпсборг» — 4 (5−5)

4. «Бешикташ» — 3 (5−7).

Группа «J»

«Севилья» (Испания) — «Акхисар» (Турция) — 6:0 (Меса, 7, Сарабия, 9, с пенальти, Лукач, 35, в свои ворота, Муриэль, 50, Промес, 60, Меркадо, 67).

«Стандард» (Бельгия) — «Краснодар» (Россия) — 2:1 (Эмон, 47, Лайфис, 90+3 — Ари, 39). Капитан сборной Беларуси и «Краснодара» Александр Мартынович провел наполе весь матч.

Положение команд:

1. «Севилья» — 6 (12−3)

2. «Краснодар» — 6 (4−3)

3. «Стандард» — 6 (5−7)

4. «Акхисар» — 0 (1−9).

Группа «L»

«Челси» (Англия) — БАТЭ (Беларусь) — 3:1 (Лофтус-Чик, 2, 8, 54 — Риос, 80).

ПАОК (Греция) — «Види» (Венгрия) — 0:2 (Хусти, 12, Стопира, 45).

Положение команд:

1. «Челси» — 9 (5−1)

2. ПАОК — 3 (4−4)

3. «Види» — 3 (2−3)

4. БАТЭ — 3 (4−7).

Матчи 4-го тура пройдут 8 ноября. БАТЭ примет дома футболистов «Челси», «Види» сыграет на своем поле против ПАОКа.

Две лучшие команды каждого квартета по итогам групповой стадии выйдут в 1/16 финала Лиги Европы.

 
 
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Киевское "Динамо" под руководством бывшего наставника сборной Беларуси Александра Хацкевича одержало первую победу в нынешнем розыгрыше групповой стадии Лиги...
 
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