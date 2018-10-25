Основу социальной защиты населения составляет государственное социальное страхование, включающее систему пенсий, пособий и других выплат, предусмотренных законодательством.

Источниками финансирования социального страхования являются обязательные страховые взносы работодателей и граждан.

В настоящее время в Республике Беларусь размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа работы и размера начисленной заработной платы и иных выплат, на которые в соответствии с действующим законодательством начисляются и уплачиваются обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

В 2018 году минимальный страховой стаж для назначения пенсии по возрасту равен 16 годам 6 месяцам и будет ежегодно с 1 января увеличиваться на 6 месяцев, к 2025 году составит 20 лет. Казалось бы, чего проще, работай официально, никаких зарплат в конвертах и зарабатывай страховой стаж у нанимателя. От доходов каждого работника наниматель удерживает и перечисляет в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 1%, в то время как сам, на сумму начисленной заработной платы и иных выплат уплачивает 28% ( 24 % сельхозпредприятия) на пенсионное обеспечение и 6 % на социальное страхование ( выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, в связи с рождением ребенка, женщинам, ставшим на учет до 12-ти недельного срока беременности, ежемесячных государственных пособий семьям).

Все работодатели обязаны своевременно уплачивать страховые взносы в отношении работающих граждан, в порядке установленном законодательством о государственном социальном страховании.

Однако, на деле ситуация может быть иной. На сайте Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее- ФСЗН) есть перечень предприятий-должников, допустивших просроченную задолженность по уплате взносов. В этом перечне должников по состоянию на 01.07.2018г. есть и организации Смолевичского района не погасившие задолженность на текущую дату, а именно:

— ООО «КДА-РОБОТИКС» -75 402 руб. с апреля 2015 г. по май 2017г.;

— ЗАО «Дубровенское» — 55 927 руб. с декабря 2013 г. по январь 2015г., 2-ой квартал 2018.;

— ООО «АльтИст» -1 367 руб . с июля по август 2015г.;

— ООО Промстройзащита» — 114 руб. за апрель 2018г

— ЧП «Витсервисгрупп» -444 руб. декабрь 2014г.;

Для работников этих организаций ситуация выглядит следующим образом: работники работают, но при этом страховой стаж, от которого напрямую зависит пенсия, им не начисляется, потому что уплата страховых взносов отсутствует. Неуплата работодателем обязательных страховых взносов сегодня, может в будущем лишить работающих граждан страхового стажа и права на трудовую пенсию.

Может ли сам работник защитить себя в ситуации, когда его организация не может погасить долг по страховым взносам в силу финансовых проблем?

В рамках действующего законодательства Смолевичским районным отделом фонда принимаются все меры по принудительному взысканию обязательных страховых взносов, работодатели должники привлекаются к административной ответственности. Однако, рекомендуем всем гражданам контролировать своих работодателей, особенно в случае, если возникают подозрения относительно их финансовой состоятельности. Если гражданин узнает о том ,что его работодатель не уплачивает взносы, в первую очередь, он вправе обратиться непосредственно к работодателю с требованием об уплате . Если проблема не решается, гражданин имеет право обратиться в суд.

Как же проверить платит ли ваш работодатель страховые взносы?

Cделать это можно двумя способами. Первый — проверить по перечню должников на сайте ФСЗН (www.ssf.gov.by), акцентируем Ваше внимание — перечень обновляется ежеквартально. Те, кто погасил задолженность полностью исключаются из списка, а новые должники — появляются.

Второй — запросить выписку с вашего лицевого счета в отделе фонда по месту регистрации. Выписка — это документ, в котором содержится вся информация начиная с 1 января 2003г. о вашем стаже, о выплатах, учитываемых при назначении пенсии и об уплаченных страховых взносаx. Чтобы получить выписку достаточно предъявить паспорт и свидетельство социального страхования.

За дополнительной информацией просьба обращаться в Смолевичский районный отдел Минского областного управления ФСЗН г. Смолевичи, улица Социалистическая , 29,телефоны 55344,28716, 28714, 28708,28707, 28717,28705.

Л.В.КАРАСЬ, начальник Смолевичского отдела Миноблуправления Фонда социальной защиты населения.