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Почти 52 тысячи белорусов получили вид на жительство в ЕС в прошлом году
26.10.2018 12:14 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Подавляющее большинство граждан Беларуси уехали в Польшу.
Согласно данным Евростата, на которые ссылается
Почти 43 тыс. из них обосновались в Польше, более 2,8 тыс. - в Литве, 1,2 тыс. — в Чехии, чуть более тысячи - в Германии. Далее по убывающей идут Великобритания, Латвия, Швеция и Голландия. Три человека получили вид на жительство в Лихтенштейне.
Большинство белорусов, выбравших ЕС в качестве места обучения, также уехали в Польшу. Из 1968 человек, получивших вид на жительство по причине получения образования, 953 выбрали польские учебные заведения.
По работе вид на жительство в ЕС получили около 26, 6 тыс. белорусов, из них около 22,2 тыс. – опять же в Польше.
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Подавляющее большинство граждан Беларуси уехали в Польшу.
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