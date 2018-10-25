Почти 52 тысячи белорусов получили вид на жительство в ЕС в прошлом году



фото: tut.by

Подавляющее большинство граждан Беларуси уехали в Польшу.

Согласно данным Евростата, на которые ссылается TUT.BY , всего вид на жительство в Евросоюзе в прошлом году получил 51 841 гражданин Беларуси.

Почти 43 тыс. из них обосновались в Польше, более 2,8 тыс. - в Литве, 1,2 тыс. — в Чехии, чуть более тысячи - в Германии. Далее по убывающей идут Великобритания, Латвия, Швеция и Голландия. Три человека получили вид на жительство в Лихтенштейне.

Большинство белорусов, выбравших ЕС в качестве места обучения, также уехали в Польшу. Из 1968 человек, получивших вид на жительство по причине получения образования, 953 выбрали польские учебные заведения.

По работе вид на жительство в ЕС получили около 26, 6 тыс. белорусов, из них около 22,2 тыс. – опять же в Польше.