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Обзор "длинных" вкладов в рублях: только четыре банка предлагают максимальную ставку

26.10.2018 12:18 — Разное | Tut.by  
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Третий месяц на рынке депозитов в белорусских рублях наблюдается выгодная картина для вкладчиков: во-первых, банки не снижают ставки, во-вторых, все больше предложений со ставкой 12,5% годовых.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В октябре ставки по длинным депозитам в белорусских рублях не менялись. Лишь Белагропромбанк поднял на 1% ставку по вкладу на три года, дойдя до финишной отметки в 12,5% годовых. Сегодня это самая выгодная ставка, которую предлагает лишь четыре банка. Самая низкая ставка на данный момент — 8% годовых.

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный / безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Ракета

2 года

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

10,5%

безотзывный

Стандарт

3 года

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Классик детский

3 года

10,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

8,05%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,3% / 12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

12,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 года

10,3%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

8%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12%

безотзывный

Банк, депозит

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Ракета

2 года

12,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

10,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

12,5%

безотзывный

Беларусбанк

Свободный выбор

2 года

10,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

10,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны-вэб

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

8,05%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,3% / 12,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

10,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2, 3 года

12,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 года

10,3%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

8%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12%

безотзывный

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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