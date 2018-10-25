Обзор "длинных" вкладов в рублях: только четыре банка предлагают максимальную ставку
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Третий месяц на рынке депозитов в белорусских рублях наблюдается выгодная картина для вкладчиков: во-первых, банки не снижают ставки, во-вторых, все больше предложений со ставкой 12,5% годовых. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
В октябре ставки по длинным депозитам в белорусских рублях не менялись. Лишь
Белагропромбанк поднял на 1% ставку по вкладу на три года, дойдя до финишной отметки в 12,5% годовых. Сегодня это самая выгодная ставка, которую предлагает лишь четыре банка. Самая низкая ставка на данный момент — 8% годовых.
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Ракета
2 года
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
10,5%
безотзывный
Стандарт
3 года
12,5%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Классик детский
3 года
10,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
8,05%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,3% / 12,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
12,5%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 года
10,3%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
8%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12%
безотзывный
Банк, депозит
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Ракета
2 года
12,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
10,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
12,5%
безотзывный
Беларусбанк
Свободный выбор
2 года
10,5%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
10,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны-вэб
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
8,05%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,3% / 12,5%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
10,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2, 3 года
12,5%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 года
10,3%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
8%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12%
безотзывный
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: вклад в банках Беларуси
Теги
:
Минск
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Самая низкая ставка на данный момент - 8% годовых.
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