Третий месяц на рынке депозитов в белорусских рублях наблюдается выгодная картина для вкладчиков: во-первых, банки не снижают ставки, во-вторых, все больше предложений со ставкой 12,5% годовых.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В октябре ставки по длинным депозитам в белорусских рублях не менялись. Лишь Белагропромбанк поднял на 1% ставку по вкладу на три года, дойдя до финишной отметки в 12,5% годовых. Сегодня это самая выгодная ставка, которую предлагает лишь четыре банка. Самая низкая ставка на данный момент — 8% годовых.

Банк Депозит Срок Ставка отзывный / безотзывный Альфа-Банк Альфа-Ракета

2 года 12,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 10,5% безотзывный Стандарт

3 года 12,5% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Классик детский

3 года 10,3% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

2, 3 года 10,5% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 8,05% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 12,3% / 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 10,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 12,5% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2 года 10,3% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки

2 года 8% отзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12% безотзывный

Банк, депозит Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Ракета

2 года 12,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 10,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

3 года 12,5% безотзывный Беларусбанк Свободный выбор

2 года 10,5% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 10,3% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны-вэб

2, 3 года 10,5% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 8,05% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 12,3% / 12,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 10,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2, 3 года 12,5% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2 года 10,3% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки

2 года 8% отзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12% безотзывный

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