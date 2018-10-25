В Витебске выпал первый снег

В Витебске сегодня утром выпал первый снег, сообщает корреспондент БЕЛТА .

Белые пушистые хлопья порадовали горожан утром. Длился снегопад около часа. Витебчане делали первые зимние фотографии и размещали в соцсетях. Правда, похвастаться такими снимками удалось не всем: растаял первый снег быстро.

Как рассказали в Витебскоблгидромете, в области снег прогнозируется также в субботу днем и в воскресенье ночью. Устойчивый зимний покров, как правило, образуется в регионе в первой половине декабря.





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