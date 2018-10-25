ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

$70 млн: контракты нефтехимии на I Форуме регионов Беларуси и Украины

26.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
млн: контракты нефтехимии на I Форуме регионов Беларуси и Украины

Организации белорусского нефтехимического комплекса на I Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле подписали контракты с украинскими партнерами почти на $70 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Договоры на выполнение работ по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин и работ по гидроразрыву пласта на месторождениях "Укргаздобычи" на суммы 1,9 млн евро и 8,5 млн евро подписали генеральный директор "Белоруснефти" Александр Ляхов и глава правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко. Ими подписан также меморандум о расширении сотрудничества и стратегического партнерства между "Белоруснефтью" и "Укргаздобычей".

Крупнейший дистрибьютор продукции белорусской нефтехимии в Украине "БНХ Украина" подписал с ПАО "Мироновские хлебопродукты" меморандум на поставку белорусских удобрений в 2018-2019 годах на сумму до $8 млн. С АО "Банк Кредит Днепр" подписан рамочный контракт по предоставлению кредитного обеспечения товарооборота на сумму $50 млн.

На выставке предприятий и организаций, которая проходит во время форума регионов, представлена продукция отрасли.

Украина - один из крупнейших зарубежных партнеров Белнефтехима. В 2017 году товарооборот концерна с российскими организациями составил $2,3 млрд и вырос по отношению к 2016-у на 8,8%. За 8 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 16,9% и составил $1,849 млрд. Обеспечено положительное сальдо в размере $1,8 млрд. Основу экспорта в Украину составили поставки нефтепродуктов, удобрений, шин, полиэтилентерефталата, полиэфирных нитей и нетканых материалов, алкидных смол.

 

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организации белорусского нефтехимического комплекса на I Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле подписали контракты с украинскими партнерами...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 ноября подорожают сигареты и появятся в продаже новые марки. Ценник поднимает и новый импортер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика