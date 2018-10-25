$70 млн: контракты нефтехимии на I Форуме регионов Беларуси и Украины

Организации белорусского нефтехимического комплекса на I Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле подписали контракты с украинскими партнерами почти на $70 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Договоры на выполнение работ по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин и работ по гидроразрыву пласта на месторождениях "Укргаздобычи" на суммы 1,9 млн евро и 8,5 млн евро подписали генеральный директор "Белоруснефти" Александр Ляхов и глава правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко. Ими подписан также меморандум о расширении сотрудничества и стратегического партнерства между "Белоруснефтью" и "Укргаздобычей".

Крупнейший дистрибьютор продукции белорусской нефтехимии в Украине "БНХ Украина" подписал с ПАО "Мироновские хлебопродукты" меморандум на поставку белорусских удобрений в 2018-2019 годах на сумму до $8 млн. С АО "Банк Кредит Днепр" подписан рамочный контракт по предоставлению кредитного обеспечения товарооборота на сумму $50 млн.

На выставке предприятий и организаций, которая проходит во время форума регионов, представлена продукция отрасли.

Украина - один из крупнейших зарубежных партнеров Белнефтехима. В 2017 году товарооборот концерна с российскими организациями составил $2,3 млрд и вырос по отношению к 2016-у на 8,8%. За 8 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 16,9% и составил $1,849 млрд. Обеспечено положительное сальдо в размере $1,8 млрд. Основу экспорта в Украину составили поставки нефтепродуктов, удобрений, шин, полиэтилентерефталата, полиэфирных нитей и нетканых материалов, алкидных смол.

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