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Умер актер Николай Караченцов
26.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.
"Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сказал сын актера.
"Николай Петрович скончался сегодня", - подтвердила ТАСС супруга актера Людмила Поргина. Она добавила, что сейчас будет решаться вопрос похорон.
Прощание с Николаем Караченцовым пройдет 29 октября в "Ленкоме".
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Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов. "Да, мы...
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