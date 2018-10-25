Умер актер Николай Караченцов

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.

"Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", - сказал сын актера.

"Николай Петрович скончался сегодня", - подтвердила ТАСС супруга актера Людмила Поргина. Она добавила, что сейчас будет решаться вопрос похорон.

Прощание с Николаем Караченцовым пройдет 29 октября в "Ленкоме".

Источник: БЕЛТА

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