ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евгений Тихонцов занял первое место на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике

26.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Евгений Тихонцов занял первое место на юниорском ЧЕ по тяжелой атлетике

Белорус Евгений Тихонцов завоевал золотую медаль на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Замосци (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 94 кг среди юниоров до 20 лет Евгений Тихонцов уже в рывке дал понять соперникам, что настроен решительно. В первом своем выходе на помост белорус справился со снарядом весом 170 кг, а во втором смог поднять штангу в 178 кг и обеспечил себе победу в этом виде.

Уверенность Евгению Тихонцову едва не вышла боком в толчке. Заявив начальный вес в 207 кг, он дважды подряд не справился со штангой и лишь в заключительном выходе на помост зафиксировал вес и победил - 385 кг (178 кг + 207 кг). Серебряным призером в сумме двоеборья стал Самвэл Бабакян из Армении - 361 кг (165 кг + 196 кг). Бронзовая награда у украинца Кирилла Пирогова - 360 кг (168 кг + 192 кг).

В категории до 94 кг среди атлетов до 23 лет белорус Сергей Гаранин занял третье место - 355 кг. Победил Хакоб Мкртчян из Армении - 368 кг.

На юниорском и молодежном чемпионате Европы для белорусской сборной золотая медаль в двоеборье Евгения Тихонцова стала четвертой. Ранее первое место по сумме двух упражнений заняли Анастасия Михаленко, Игорь Лозко и Геннадий Лаптев.

В заключительные два дня турнира в Замосци на помост выйдут тяжеловесы в категориях до 105 кг и свыше 105 кг. Среди белорусов выступит и участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Алексей Мжачик.

 

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Евгений Тихонцов завоевал золотую медаль на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Замосци...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 1 ноября подорожают сигареты и появятся в продаже новые марки. Ценник поднимает и новый импортер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика