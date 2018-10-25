Форум: 6 документов о сотрудничестве Беларуси и Украины

Шесть документов о сотрудничестве областей Беларуси и Украины подписаны сегодня на пленарной части I Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА .

Так, Брестский облисполком заключил договор о межрегиональном сотрудничестве с Ровенской областной государственной администрацией и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией. Также с Запорожской областью будет сотрудничать и Могилевский облисполком.

Два документа с украинскими регионами подписал Минский облисполком: соглашение с Запорожской облгосадминистрацией и меморандум с Киевской облгосадминистрацией.

Руководители Гомеля и Днепра поставили подписи под соглашением о дружбе и сотрудничестве.

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