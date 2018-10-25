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Форум: 6 документов о сотрудничестве Беларуси и Украины
26.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Шесть документов о сотрудничестве областей Беларуси и Украины подписаны сегодня на пленарной части I Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле, передает корреспондент
Так, Брестский облисполком заключил договор о межрегиональном сотрудничестве с Ровенской областной государственной администрацией и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией. Также с Запорожской областью будет сотрудничать и Могилевский облисполком.
Два документа с украинскими регионами подписал Минский облисполком: соглашение с Запорожской облгосадминистрацией и меморандум с Киевской облгосадминистрацией.
Руководители Гомеля и Днепра поставили подписи под соглашением о дружбе и сотрудничестве.
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Шесть документов о сотрудничестве областей Беларуси и Украины подписаны сегодня на пленарной части I Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле,...
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