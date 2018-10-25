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Минский таксист сдал милиции пассажира, который вез наркотики

26.10.2018 12:35 — Разное | Tut.by  
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Таксист заметил, как его пассажир во время остановки забрал «закладку» и сообщил об этом в милицию. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Водитель столичного такси вез пассажира. По пути клиент попросил сделать промежуточную остановку в районе улицы Багратиона, где он забрал какой-то предмет, закопанный возле осветительного столба. У таксиста возникли подозрения, и он позвонил в ГАИ и сообщил, что у пассажира, видимо, при себе имеются наркотики.

ГАИ удерживали пассажира до приезда оперативников. Во время обыска у 27-летнего мужчины нашли полимерный сверток с порошком весом около 0,6 грамма. Химической экспертизой установлено, что порошок содержит особо опасное психотропное вещество альфа-PVP.

В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ. Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Пассажир попросил остановиться и забрал "закладку". Это и вызвало подозрения у водителя.
 
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