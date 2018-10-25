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Беларусь запасает на зиму сливочное масло, мясо и овощи

26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь делает запасы на зиму. В стране формируют стабилизационные фонды продовольствия, передает «МИР 24».

В этом году на зимовку отправят более 500 тонн свинины и говядины, а также почти 400 тонн сливочного масла. Вся продукция проходит контроль качества и хранится в замороженном виде. 

«Оно хранится у нас в камерах при температуре минус 18 градусов. Срок хранения, срок реализации полутуш свинины составляет шесть месяцев, а говядины один год. Масло, соответственно, там два года. Реализовывать эти стабилизационные фонды мы начнем после 15 ноября», – отметил директор хладокомбината 
Александр Рубинов.

Заканчивается заготовка овощей и фруктов. В основном запасаются картофелем, луком, капустой, морковью и яблоками. Всего в стабилизационном фонде их более 30 тыс. тонн. Овощи хранят без дополнительной обработки химикатами. Часть отправят на прилавки магазинов. Остальное попадет в детские сады, школы и больницы. 

Закладка продовольствия в Беларуси завершится к середине ноября.



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В стране формируют стабилизационные фонды продовольствия. Закладка завершится к середине ноября.
 
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