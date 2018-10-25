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"Зима столетия": к чему следует готовиться белорусам?

26.10.2018 11:47 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
Нынешняя осень в Беларуси выдалась как никогда теплой. По крайней мере, сентябрь и большая часть октября. Именно по этой причине все чаще в социальных сетях и СМИ можно встретить публикации о грядущей весьма суровой зиме.

Некоторые утверждают, что зима станет самой холодной за последнее столетие. Но так ли это на самом деле? Ведь и в прошлом году бытовали подобные слухи. Они не подтвердились.

Зато оправдался прогноз Гидрометцентра России для регионов, граничащих с Беларусью. Любопытный факт: российские синоптики заявили, что прогнозы за последние 18 лет оправдывались в 58-81% случаев. Нынешние ожидания Гидрометцентра на предстоящую зиму в приграничных с нашей страной территориях подразумевают значения температуры воздуха около или выше средних многолетних показателей.

В частности, выше среднемесячной нормы температура воздуха будет в ноябре. Однако декабрь и январь серьезно поморозят граждан – они, согласно прогнозам, будут холоднее, чем годом ранее. Февраль не должен превысить характерные для этого месяца показатели.

Какой выдастся зима в Беларуси – узнаем уже совсем скоро. Не понаслышке.

 
 
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Нынешняя осень в Беларуси выдалась как никогда теплой.
 
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