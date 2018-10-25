"Зима столетия": к чему следует готовиться белорусам?

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Некоторые утверждают, что зима станет самой холодной за последнее столетие. Но так ли это на самом деле? Ведь и в прошлом году бытовали подобные слухи. Они не подтвердились.Зато оправдался прогноз Гидрометцентра России для регионов, граничащих с Беларусью. Любопытный факт: российские синоптики заявили, что прогнозы за последние 18 лет оправдывались в 58-81% случаев. Нынешние ожидания Гидрометцентра на предстоящую зиму в приграничных с нашей страной территориях подразумевают значения температуры воздуха около или выше средних многолетних показателей.В частности, выше среднемесячной нормы температура воздуха будет в ноябре. Однако декабрь и январь серьезно поморозят граждан – они, согласно прогнозам, будут холоднее, чем годом ранее. Февраль не должен превысить характерные для этого месяца показатели.Какой выдастся зима в Беларуси – узнаем уже совсем скоро. Не понаслышке.