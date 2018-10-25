10 признаков того, что вам стоит обратиться к психологу

Отношение к профессии психолога давно изменилось. Этого человека больше не боятся и редко стесняются говорить знакомым о том, что регулярно ходят на терапию. Но как понять, что вам правда необходима помощь такого специалиста? GO.TUT.BY предложил психологу Дарье Черетун рассмотреть десять подозрительных симптомов и рассказать, какие из них действительно стоят внимания профессионала, а с какими можно справиться самостоятельно.

Дарья Черетун. Психолог имидж-студии «Инверсия», магистр психологических наук, гештальт-терапевт, песочный терапевт. Фото из личного архива

1. Чувство тревоги и частая раздражительность

— Существует главный критерий, по которому можно для себя определить, стоит ли с чувством тревоги или частой раздражительностью обращаться к психологу. Если вы понимаете, что проблема существует, это уже хорошо. Значит, вы с собой честны. Но если ощущаете внутри ресурс и силы справиться с данным состоянием, то вольны делать это и без посторонней помощи.

А если вы понимаете, что ситуация выходит из-под контроля и начинает серьезно ухудшать жизнь, то да, лучше обратиться к психологу.

2. Постоянная усталость и апатия

— В принципе, подобные состояния считаются нормой, если не затягиваются. Ведь мы не роботы, время от времени каждому хочется отдохнуть.

Однако если усталость и апатия сопровождают дольше двух недель, это сигнал того, что человек живет не своей жизнью. Он постепенно скатывается в яму. Чем глубже падает, тем сложнее будет потом выбираться.

Стоит не только пойти к психологу, но и пройти медицинское обследование. Данные симптомы могут указывать на проблемы со здоровьем: например, на сбои в работе щитовидной железы.

3. Плаксивость и скачки настроения

— Эти признаки могут говорить о том, что дискомфорт спрятан где-то глубоко. Но с ним надо что-то делать. Очень важно понять причину дисгармонии. Чем раньше вы обратитесь к специалистам, тем быстрее ее определите.



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Что касается плаксивости, тут психолог должен работать в паре с другими врачами. Вспышки обиды и грусти тоже могут оказаться следствием заболеваний.

Резкие скачки настроения — это уже область психиатрии. Когда человека бросает от злости к радости, такое поведение может быть симптомом серьезного психологического расстройства.

4. Недиагностируемые проблемы со здоровьем

— Сравнивайте мнения нескольких врачей. Иногда бывает так, что явная проблема просто была плохо продиагностирована.

Я не люблю так называемую «вульгарную психосоматкику» — совокупность психологических расшифровок болезней. Грубо говоря, когда говорят: «Если у вас болят глаза, значит, вы отказываетесь смотреть на собственные проблемы». Пожалуйста, не верьте таким «диагнозам». Они не обоснованы.

В то же время порой человек действительно не ощущает психологической проблемы, тогда она уходит в психосоматику. Так тело сигнализирует, что помощь нужна в первую очередь душе. Сигнализирует, как может. Поэтому, если врачи разводят руками, обязательно записывайтесь на консультацию к психологу. Только к тому, который специализируется на подобных проблемах. Эта сфера имеет свою специфику.

5. Необъяснимые страхи и панические атаки

— Панические атаки — это, как правило, проблема людей, которые переступают через себя. Непроявленные эмоции никуда не деваются и высвобождаются наружу в таком неприятном виде. Психолог поможет разобраться с внутренними переживаниями. Игнорировать подобные состояния нельзя.



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Фобии же не всегда мешают нашей жизни. Если человек боится тарантулов, но не живет в той местности, где они обитают, он спокойно может обойтись без психолога. Но, если страх действительно отравляет существование, конечно, с проблемой нужно работать. Особенно я бы советовала избавляться от фобий, которые направлены на будущее: страх не выйти замуж, постоянный страх смерти, страх опозориться и так далее.

6. Расстройства сна

— Бессонница часто свидетельствует о нервном перенапряжении. Если какие-то проблемы мы отказываемся решать днем, они перетекают в наши сны. Отказ засыпать нередко трактуется как отказ решать какие-то проблемы даже в царстве Морфея. Все это влечет за собой хроническую усталость, депрессию и невроз.

7. Недавно пережитый стресс

— Здесь многое зависит от окружения. Человеку, который пережил некое эмоциональное потрясение, очень нужна поддержка. Если рядом есть люди, готовые выслушать и помочь пережить эти сложные чувства, обычно психика справляется с произошедшим без последствий.

К сожалению, наш менталитет заставляет нас одеть броню. Окружающие говорят что-то вроде: «Это пройдет», «Могло бы быть и хуже», «Держись, ты же сильный». Событие как бы обесценивается. Эмоции нужно прожить до конца и отпускать. В этом как раз и способен помочь грамотный психолог.



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8. Повторение одних и тех же сложных жизненных ситуаций

— Мне близка позиция тех специалистов, которые считают, что характер формируется до семи лет — и далее практически во всех ситуациях мы подсознательно проигрываем наши личные детско-родительские отношения.

Если есть непроработанная проблема, психика будет всеми силами искать похожую ситуацию, чтобы, как говорится, закрыть гештальт. Это не события по какому-то року настигают нас снова и снова, а мы сами ищем те ситуации, где остались замороженные чувства, недосказанность и боль, чтобы раз и навсегда разобраться с этим. Если человек бежит от какой-то проблемы, очень велика вероятность того, что она встретится ему на другом повороте, в ином обличии.

Вместе с психологом можно найти корень неприятностей. Когда человек начнет работать с источником проблемы, «день сурка» прекратится.

9. Трудности во взаимодействии с другими людьми

— В рамках консультирования можно получить много полезных навыков: как научиться говорить нет, как перестать бояться выступлений, как прекратить стесняться и так далее. Если же проблема более глубокая и стала, например, результатом психологической травмы, тут уж тем более необходима терапия.



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10. Навязчивые мысли

— Навязчивые мысли — это своеобразная ширма от настоящих эмоциональных переживаний. Когда человек их не принимает, внутри образуется пустота. Чтобы избежать травматических переживаний, наш мозг начинает заполнять эту пустоту навязчивыми мыслями. Подобные состояния являются симптомом психологического расстройства. В такой ситуации требуется помощь.

Но не забывайте, что к психологу можно идти не только, когда вам плохо. Этот специалист помогает лучше узнать себя, прийти к внутренней гармонии, научиться более эффективному взаимодействию с другими людьми и улучшить качество своей жизни.